Это важно делать с нарциссами каждые 5 лет: опытные садоводы добиваются так постоянного пышного цветения

Нарциссы хоть и не самые первые весенние цветы, но цветут они рано, сразу после пролески и галантусов, известных как подснежники.
Нарциссы разрастаются: их "гнёзда" пополняются новыми луковицами каждые 3-4 года. Со временем они уходят глубже в почву, и старые луковицы становится сложно выкопать, если они долго сидят без пересадки.
Каждые 2-3 года пересаживать нарциссы не стоит, чтобы не нарушить процесс "созревания" луковиц-деток, но и дольше 5-6 лет держать их на одном месте не рекомендуется.
Пересадка нарциссов во время цветения возможна, но они могут не зацвести на следующий год. Лучше пересаживать их в конце августа — начале сентября, что считается оптимальным временем по мнению опытных цветоводов.
В конце июня помидорам требуется йод. Он способствует активному цветению и формированию плодов.