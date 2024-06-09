Турецкая гвоздика порадует пышным цветением: эти правила ухода помогут добиться ярких цветов

Как правильно ухаживать за турецкой гвоздикой?

1:08 Your browser does not support the audio element. Садоводство Цветы

Выращивание турецкой гвоздики на участке приносит много плюсов. Она красиво цветёт, неприхотлива и сочетается со многими растениями. Особенно привлекательно смотрится гвоздика, цветущая пышным ковром диаметром метр-полтора.

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Турецкая гвоздика хорошо растёт после подзимних посевов, выходит весной с зелёной листвой и выдерживает заморозки. Для обильного цветения ей нужно солнечное место, умеренный полив, рыхлая почва, прополка от сорняков и подкормка.

Полив требуется раз в неделю, если нет дождей, и только под корень. Почву можно улучшить, добавляя перегной и песок. Подкармливайте гвоздику перегноем и удобрениями типа "Акварин" или "Агрикола" в момент образования бутонов и перед цветением.

Обрезка отцветших цветков стимулирует образование новых бутонов. Турецкая гвоздика морозоустойчива и выдерживает морозы до -30 градусов. Для надёжной зимовки кустики можно прикрыть лапником или ботвой.