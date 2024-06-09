Во время налива ягод подкормите смородину этим: залог сладких и вкусных плодов

Если вы пропустите подкормку смородины в июне, когда она завязала множество мелких ягод, результат будет очевиден: ягоды вырастут, но не будут крупными и сладкими. В середине июня смородине особенно нужны калий и фосфор. Калий влияет на сладость ягод, а фосфор — на здоровье корневой системы.
Азот можно давать в минимальных количествах. Перекорм азотом приводит к наращиванию листвы в ущерб ягодам.
Одним из эффективных удобрений является монофосфат калия. Для подкормки растворите 7 г в 10 л воды и полейте под корень. Вместо монофосфата можно использовать 10 г суперфосфата или сульфата калия.
Ещё лучше использовать древесную золу: на 10 л воды нужен один стакан. Однако зола не подходит для щелочных грунтов.
Приготовить подкормку просто: смешайте в 10 л воды стакан древесной золы и 50 мл гумата калия. Полейте смородину под корень. В конце сезона я мульчирую почву под кустами перегноем. Слой мульчи должен быть 10-15 см.
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