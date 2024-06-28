Клематисы будут пышно цвести: названы ключевые правила ухода за этими лианами

Как правильно ухаживать за клематисами, чтобы они пышно цвели?

3:16 Your browser does not support the audio element. Садоводство Цветы

Клематисы очаровали многих садоводов. И это неудивительно, ведь данные высокодекоративные растения требуют минимального ухода. Чтобы лианы радовали вас обильным и крупным цветением, достаточно соблюдать несколько простых правил.

Фото: https://www.flickr.com/photos/43145783@N00/508957761/ by John Haslam from Dornoch, Scotland, CC BY 2.0

Первое, что нужно знать, — это к какой группе относится ваш клематис. Всего их три: 1, 2 и 3. Каждая из них имеет свои особенности в уходе и цветении. Клематисы третьей группы идеальны для новичков и садоводов, у которых нет много времени. Они устойчивы к неблагоприятным условиям, могут пережить пропуски поливов и атаки вредителей. Эти клематисы цветут только на побегах текущего года, поэтому в конце лета их стебли обрезают, оставляя по 2-3 почки на каждом, что составляет около 20 см в высоту.

Лианы второй группы отличаются крупными цветками. Они цветут дважды за сезон: сначала в июне на прошлогодних побегах, затем в июле на новых. Поэтому их обрезка перед зимой умеренная, надо оставлять узлы через каждые 10-15, что примерно соответствует 1,5 метрам длины.

Группа первая, известная как "Княжники", является гибридной. Они цветут исключительно на побегах прошлого года, поэтому ежегодная обрезка не требуется. Достаточно удалять увядшие листья и сломанные ветки. Каждые 5-6 лет кусты укорачивают наполовину.

Если вы не знаете, к какой группе относится ваш клематис, попробуйте комбинированную обрезку: разделите растение на три части и обрежьте каждую часть по правилам для разных групп. На следующий год станет ясно, какая обрезка больше подходит.

Весной, когда температура стабилизируется около 5-10 градусов, снимайте укрытия. Если ночью будет похолодание до -7 градусов, это не страшно. Проводите санитарную обрезку, если необходимо, и рыхлите верхний слой почвы после его высыхания.

При первых признаках болезней начинайте лечение. Ржавчину и мучнистую росу эффективно устраняет "Топаз" или "Фундазол". От увядания или вилта помогает удаление больных частей и обработка препаратом "Превикур".

Когда температура поднимется до 8-12 градусов, начните подкормку. Полейте растения известковым молочком (200 г гашёной извести на 10 л воды, расход на 1 кв. м. — 10 л). Через 10 дней добавьте навоз (1:10 с водой, выдержанный 4-5 дней) или биогумус. Из минеральных удобрений подойдут аммиачная селитра или мочевина. Повторяйте подкормку раз в месяц, чередуя удобрения.

Если хотите размножить клематисы, выберите удобный способ или разделите плети на междоузлия осенью, поместите их во влажный вермикулит с корневином. Примерно из 20 черенков что-то обязательно укоренится.