Муравьи погибают вмиг: выливаю на муравейник простой раствор — уничтожает вредителя без вреда для растений

Дачные муравьи могут стать настоящей проблемой. Контролировать их присутствие необходимо, иначе они принесут столько тли, что даже урожай укропа будет под угрозой.
Эффективным средством борьбы с муравьями является нашатырный спирт. Чтобы избавиться от муравьёв, растворите 4 столовые ложки нашатырного спирта в 1 литре воды и влейте раствор прямо в муравейник.
Интересно отметить, что в старых муравейниках накапливаются фосфор и калий — элементы, которые муравьи оставляют в процессе своей жизнедеятельности. После обработки нашатырным спиртом почва также обогащается азотом. Такая земля становится отличным ресурсом для использования в рассаде или при посадке молодых саженцев.
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