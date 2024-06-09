Муравьи погибают вмиг: выливаю на муравейник простой раствор — уничтожает вредителя без вреда для растений

Нашатырный спирт поможет в борьбе с муравьями

0:50 Your browser does not support the audio element. Садоводство Вредители и болезни

Дачные муравьи могут стать настоящей проблемой. Контролировать их присутствие необходимо, иначе они принесут столько тли, что даже урожай укропа будет под угрозой.

Фото: BMC Ecology image competition: the winning images by author is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Эффективным средством борьбы с муравьями является нашатырный спирт. Чтобы избавиться от муравьёв, растворите 4 столовые ложки нашатырного спирта в 1 литре воды и влейте раствор прямо в муравейник.

Интересно отметить, что в старых муравейниках накапливаются фосфор и калий — элементы, которые муравьи оставляют в процессе своей жизнедеятельности. После обработки нашатырным спиртом почва также обогащается азотом. Такая земля становится отличным ресурсом для использования в рассаде или при посадке молодых саженцев.