В конце июня подкормите гортензии этим средством: залог насыщенных цветов

Подкормка гортензий в конце июня влияет на цвет соцветий

1:12 Your browser does not support the audio element. Садоводство Цветы

Гортензия способна украсить любой сад своим обильным цветением, но для этого ей необходимы регулярные подкормки.

Фото: commons.wikimedia.org by Gzen92, CC BY-SA 4.0

Подкармливать гортензии следует не раньше, чем через 2-3 года после посадки в открытый грунт. Удобрения вносят в предварительно увлажнённый грунт.

Подкормка в конце июня — начале июля

Опытные садоводы рекомендуют использовать комплексные калийно-фосфорные удобрения. Хорошо, если в состав входят и другие питательные вещества, но азота должно быть минимальное количество.

Подкормки также влияют на цвет соцветий гортензии. Если хотите изменить оттенок цветков, можно следовать этим советам.

Для синеватых цветков. Подкормите розовые виды слабым раствором аммиачных квасцов (4 г на 1 л воды). Для закрепления результата добавьте в грунт рыжеватый торф.

Для насыщенно розовых соцветий. Используйте перманганат калия или удобрение Агрикола для садовых и балконных растений.

Если изначально цветки гортензии белого цвета, изменить их оттенок не удастся.