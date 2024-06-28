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Луку и чесноку в конце июня обязательно нужна эта подкормка: она стимулирует рост луковиц и головок

Подкормка чеснока и лука в конце июня обеспечит хороший урожай

1:11
Садоводство » Советы

В конце июня важно провести подкормку чеснока и лука, чтобы луковицы укрупнились. Эта простая, но эффективная процедура помогает увеличить размер головок.  

Подкормка чеснока и лука в конце июня обеспечит хороший урожай
Фото: hear.org by Forest & Kim Starr, CC BY 3.0

Для успешного укрупнения луковиц важно, чтобы зелёная масса растений была хорошо развита. Этого можно добиться своевременным поливом и удалением сорняков, чтобы у чеснока не было конкуренции за влагу и питательные вещества.

Подкормка играет ключевую роль в этом процессе. В конце июня следует исключить азотные удобрения и добавить больше калия.

На 10 литров воды используйте литровую банку древесной золы для приготовления настоя. В качестве альтернативы можно растворить 20-25 г сернокислого калия в 10 литрах воды и полить этим раствором чеснок.
Проводите калийную подкормку дважды, с интервалом в 7-10 дней между ними.

После такой подкормки отток органики в луковицу будет проходить эффективнее, и примерно через неделю листья чеснока начнут желтеть, что указывает на правильность всех процессов.

Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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