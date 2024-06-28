Кабачки будут всегда давать хороший урожай: учитывайте эти правила посадки

Как вырастить богатый урожай кабачков?

1:11 Your browser does not support the audio element. Садоводство Овощи

Немногие овощи настолько просты в выращивании, как цуккини и летние кабачки.

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Сеять семена нужно непосредственно в плодородную, тёплую почву после того, как минует опасность заморозков. Сажайте по 1-2 семечку на глубину 2 см на расстоянии 90 см друг от друга. Когда у саженцев будет два набора листьев, прорежьте их до одного растения.

Цуккини нужно поливать в большом количестве. Поддерживайте почву влажной. Один или два глубоких полива в неделю лучше, чем много лёгких поливов.

Цуккини лучше всего растут на хорошо дренированной почве с добавлением компоста. Уровень кислотности — рН 6,0-7,5.

Для быстрорастущих кабачков будет достаточно универсального удобрения с большим количеством азота. Используйте в соответствии с рекомендациями производителя.

Собирайте урожай рано и часто, пока плоды мелкие и всё ещё блестящие. Чтобы сорвать, перекручивайте кабачки, пока они не обломятся.