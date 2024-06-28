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Ключевой этап в уходе за петунией: эта сезонная процедура — залог пышных кустиков

Почему стоит прищипывать петунию?

2:00
Садоводство » Советы

Прищипывание петуний — ключевой этап в уходе за этим растением. Без этой процедуры растение будет вытягиваться, а его цветение станет скудным и непродолжительным.

Почему стоит прищипывать петунию?
Фото: web.archive.org by Michel G, CC BY 3.0

Важно помнить: на начальном этапе выращивания петунии наша цель — не цветение, а прирост зелёной массы, на которой будут распускаться цветы. Чем пышнее куст и больше побегов, тем обильнее будет цветение.

Прищипывание петунии следует проводить на протяжении всего сезона. Как только кустик начинает активно расти после пикировки, аккуратно прищипывайте все верхушки.

Старайтесь формировать растение равномерно со всех сторон, оставляя на побеге не менее двух пар листочков. Для среза можно использовать острый и чистый инструмент, но я чаще всего прищипываю пальцами, предварительно вымыв руки.

После прищипывания в пазухах листьев появляются боковые побеги. Когда они отрастут, прищипывайте их верхушки. Не жалейте первые бутоны — убирайте их, чтобы петунии не цвели до пересадки на постоянное место.

Летом после первой волны цветения петунии теряют свою красоту — побеги вытягиваются, листочки желтеют и сохнут. В этот период стригите петунии, убирая большую часть длины побегов, стригите по краю кашпо. После обрезки обязательно подкормите растения, чтобы они вновь нарастили зелёную массу и продолжили цвести до осени.

На протяжении всего сезона удаляйте отцветшие бутоны. Это стимулирует образование новых цветков и продлевает цветение.

Не выбрасывайте верхушки побегов после прищипки. Опудрите их нижний край препаратом для укоренения, посадите в грунт и уберите под лампу. Приживаемость отличная, и вы получите больше рассады петунии. Излишки можно раздать подругам и соседям.

Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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