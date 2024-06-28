От мошек на комнатных цветах избавитесь быстро: достаточно соблюдать эти правила

Меры для предотвращения появления мошек на комнатных цветах

1:22 Your browser does not support the audio element. Садоводство Вредители и болезни

Для избавления от мошек на комнатных цветах на начальном этапе можно попробовать обойтись без химических средств, особенно если мошек немного и растение выглядит здоровым. Вот несколько простых шагов:

Фото: creativecommons.org by Martin Cooper is licensed under https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/deed.en

Сократите полив. Уменьшите частоту и объём полива, чтобы грунт успевал просыхать. Используйте рыхлый, лёгкий грунт, хороший дренаж и горшки, соразмерные корневой системе. Это предотвратит застой воды.

Проветривайте помещение. Обеспечьте доступ свежего воздуха даже зимой. Мошки любят тёплый и застоявшийся воздух.

Избегайте народных подкормок. Откажитесь от использования банановой кожуры, чайной заварки, яичной скорлупы и подобных средств. Они создают идеальную среду для размножения грибных комариков.

Регулярно выносите мусор. Не оставляйте на ночь полное мусорное ведро. Мошки часто заводятся в пищевых отходах и затем переселяются на цветы.

Если ситуация более серьёзная, то пересадите цветы в свежий грунт, предварительно обработав горшки раствором марганцовки. Поливайте раствором "Мошкагона" раз в 5 дней, пока мошки не исчезнут. Для профилактики можно использовать "Мошкагон" 1-2 раза в месяц.