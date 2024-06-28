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От мошек на комнатных цветах избавитесь быстро: достаточно соблюдать эти правила

Меры для предотвращения появления мошек на комнатных цветах

1:22
Садоводство » Вредители и болезни

Для избавления от мошек на комнатных цветах на начальном этапе можно попробовать обойтись без химических средств, особенно если мошек немного и растение выглядит здоровым. Вот несколько простых шагов:

Меры для предотвращения появления мошек на комнатных цветах
Фото: creativecommons.org by Martin Cooper is licensed under https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/deed.en

Сократите полив. Уменьшите частоту и объём полива, чтобы грунт успевал просыхать. Используйте рыхлый, лёгкий грунт, хороший дренаж и горшки, соразмерные корневой системе. Это предотвратит застой воды.

Проветривайте помещение. Обеспечьте доступ свежего воздуха даже зимой. Мошки любят тёплый и застоявшийся воздух.

Избегайте народных подкормок. Откажитесь от использования банановой кожуры, чайной заварки, яичной скорлупы и подобных средств. Они создают идеальную среду для размножения грибных комариков.

Регулярно выносите мусор. Не оставляйте на ночь полное мусорное ведро. Мошки часто заводятся в пищевых отходах и затем переселяются на цветы.

Если ситуация более серьёзная, то пересадите цветы в свежий грунт, предварительно обработав горшки раствором марганцовки. Поливайте раствором "Мошкагона" раз в 5 дней, пока мошки не исчезнут. Для профилактики можно использовать "Мошкагон" 1-2 раза в месяц.

Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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