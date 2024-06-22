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Секрет цветения декабриста: эти важно сделать летом, чтобы растение порадовало цветами зимой

Как заставить цвести декабрист?

1:57
Садоводство » Комнатные цветы

Чтобы декабрист был усыпан цветами зимой, ухаживать за ним нужно круглый год. Часто цветоводы начинают искать информацию о подкормке только в конце осени, что не приводит к результатам.

Как заставить цвести декабрист?
Фото: https://www.flickr.com/photos/62528187@N00/3289836989/ by Dwight Sipler from Stow, MA, USA is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Прищипка

Прищипка помогает косвенно. После опадания бутонов убираю по несколько сегментов (до пяти), чтобы растение восстановилось. В конце лета делайте формирующую прищипку, чтобы кустик разрастался красиво.

Пересадка и обновление грунта

Обновляйте грунт ежегодно в начале лета или в августе-сентябре. Декабрист хорошо растёт в кислой почве. Используйте смесь торфа, биогумуса, разрыхлителей и немного кокоса и диатомита. На дно горшка кладите дренаж и древесный уголь. Можно использовать готовый субстрат для кактусов.

Питание

После цветения декабристу нужен отдых без подкормок. С начала лета начинайте подкармливать азотными удобрениями. С конца лета используйте комплексы с фосфором и калием. Подкормки вносите с поливом 1 раз в 10 дней или 2 раза в месяц, поливая по влажной почве.

Режим полива

Летом поливайте 2 раза в неделю, зимой — 1 раз в неделю.

Освещение

Растение ставьте на светлый восточный или южный подоконник. Для пышного цветения декабристу нужно 4000-8000 люкс света в день. Осенью досвечивайте его фитолампой.

Температурный режим

За 50 дней до цветения перемещайте декабрист в прохладное место с температурой около +15°C. Без такой зимовки декабрист не зацветёт. Если прохладного балкона нет, ставьте растение у окна и чаще проветривайте, избегая переохлаждения и сквозняков.

Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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