Секрет цветения декабриста: эти важно сделать летом, чтобы растение порадовало цветами зимой

Чтобы декабрист был усыпан цветами зимой, ухаживать за ним нужно круглый год. Часто цветоводы начинают искать информацию о подкормке только в конце осени, что не приводит к результатам.
Прищипка
Прищипка помогает косвенно. После опадания бутонов убираю по несколько сегментов (до пяти), чтобы растение восстановилось. В конце лета делайте формирующую прищипку, чтобы кустик разрастался красиво.
Пересадка и обновление грунта
Обновляйте грунт ежегодно в начале лета или в августе-сентябре. Декабрист хорошо растёт в кислой почве. Используйте смесь торфа, биогумуса, разрыхлителей и немного кокоса и диатомита. На дно горшка кладите дренаж и древесный уголь. Можно использовать готовый субстрат для кактусов.
Питание
После цветения декабристу нужен отдых без подкормок. С начала лета начинайте подкармливать азотными удобрениями. С конца лета используйте комплексы с фосфором и калием. Подкормки вносите с поливом 1 раз в 10 дней или 2 раза в месяц, поливая по влажной почве.
Режим полива
Летом поливайте 2 раза в неделю, зимой — 1 раз в неделю.
Освещение
Растение ставьте на светлый восточный или южный подоконник. Для пышного цветения декабристу нужно 4000-8000 люкс света в день. Осенью досвечивайте его фитолампой.
Температурный режим
За 50 дней до цветения перемещайте декабрист в прохладное место с температурой около +15°C. Без такой зимовки декабрист не зацветёт. Если прохладного балкона нет, ставьте растение у окна и чаще проветривайте, избегая переохлаждения и сквозняков.
Звезда "Папиных дочек" Лиза Арзамасова поделилась волшебными фотографиями с сыном Лёвой.