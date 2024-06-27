В конце июня обязательно подкормите томаты этим: простое аптечное средство увеличит урожайность

Подкормка томатов йодом улучшит урожайность

1:15 Your browser does not support the audio element. Садоводство Овощи

В конце июня начинается фаза цветения и начала плодоношения у томатов. В это время необходимо исключить азотные подкормки, чтобы предотвратить излишний рост зелени, который может негативно отразиться на цветении и формировании плодов.

Фото: commons.wikimedia.org by James Steakley, CC BY-SA 3.0

Томатам в этой фазе требуется фосфор, калий, кальций, магний и бор. Огородники рекомендуют использовать на своём участке в качестве удобрения органику, поскольку это влияет на качество и вкус плодов. В случае отсутствия органики приходится прибегать к минеральным удобрениям.

Среди возможных вариантов подкормки для томатов в этот период можно использовать йод. Этот элемент способствует активному цветению и формированию плодов.

Для корневой подкормки необходимо добавить в ведро воды 6-8 капель 5-процентного йода и 0,5 л сыворотки, затем этим раствором полить растение у корней.

Для внекорневой подкормки потребуется смешать 30 капель соответствующего вещества, 1 л молочной сыворотки и одну столовую ложку перекиси водорода. Этот раствор опрыскивается по листьям растения.