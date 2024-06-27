Это растение отличается интересным окрасом листьев и неприхотливостью

Почему стоит посадить на участке стахис

0:59 Your browser does not support the audio element. Садоводство Цветы

Стожара или стахис — это привлекательное многолетнее растение, способное изменить облик сада и дополнить цветочные композиции. Особенность его — интересный окрас листьев и неприхотливость. Оно растёт как на солнце, так и в полутени, на различных почвах. Не требует частого полива и удобрений.

Фото: source: David Stang. First published at ZipcodeZoo.com by Photo by David J. Stang, CC BY-SA 4.0

Хорошо сочетается с другими растениями и часто используется для обрамления дорожек или в роли бордюрного растения.

Стахис зимостойкий. Может потребоваться укрытие только в холодные бесснежные зимы, для чего используется еловый лапник.

В альпинариях и рокариях он также находит свое применение. Благодаря серебристому оттенку листьев стахис прекрасно сочетается с другими цветущими культурами, такими как бархатцы, колокольчики, лаванда, эхинацея, вереск, хосты, очитки, гейхеры и хвойные растения.