Это растение отличается интересным окрасом листьев и неприхотливостью

Стожара или стахис — это привлекательное многолетнее растение, способное изменить облик сада и дополнить цветочные композиции. Особенность его — интересный окрас листьев и неприхотливость. Оно растёт как на солнце, так и в полутени, на различных почвах. Не требует частого полива и удобрений.
Хорошо сочетается с другими растениями и часто используется для обрамления дорожек или в роли бордюрного растения.
Стахис зимостойкий. Может потребоваться укрытие только в холодные бесснежные зимы, для чего используется еловый лапник.
В альпинариях и рокариях он также находит свое применение. Благодаря серебристому оттенку листьев стахис прекрасно сочетается с другими цветущими культурами, такими как бархатцы, колокольчики, лаванда, эхинацея, вереск, хосты, очитки, гейхеры и хвойные растения.
С 26 по 28 июля в Юрмале в Юрмале стартует музыкальный фестиваль "Рандеву", организованный Лаймой Вайкуле. В рекламу мероприятия вгрохали немало — афиши повсюду, но с продажей билетов дело не идёт.