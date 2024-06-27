Растения с необычным "поведением": вы удивитесь, узнав эти факты о данных цветах

Растения с необычным поведением

3:17 Your browser does not support the audio element. Садоводство Цветы

Растения — необычные создания. Хотя нет сомнений в том, что природа великолепна и удивительна, есть некоторые виды, загадочность которых внушает благоговейный трепет — например, эти. Их необычное, независимое поведение больше похоже на человеческое, чем на растительное.

Фото: commons.wikimedia.org by Jurema Oliveira, CC BY 3.0

1. Ипомея

Большинство цветов в наших садах и зелёных насаждениях распускаются днём и закрываются ночью. Но не ипомея. Их цветки в форме трубы раскрываются на рассвете, закрываются к полудню (или позже, если небо затянуто тучами), а затем увядают.

2. Подсолнухи

Подсолнухи постоянно поворачивают свои соцветия к солнцу. Всем цветам для роста нужен солнечный свет (полный или непрямой). По мере того, как день подходит к концу, и солнце поднимается над головой, подсолнухи следуют за его светом, пока, в конце концов, не повернутся на запад, к заходящему солнцу. К рассвету следующего дня цветы возвращаются в своё положение, обращённое на восток.

Сгибание подсолнуха происходит в результате того, что одна сторона стебля растёт быстрее (и, следовательно, удлиняется сильнее) другой. В начале дня восточная сторона стебля удлиняется, из-за чего растение всё больше "наклоняется" в противоположную сторону.

3. Цереус ночной

Цереусы известны своими недолговечными серебристо-белыми ночными цветами. Цветя ночью, они снижают конкуренцию с другими растениями за опылителей. Величественная "Королева ночи”, один из видов ночных цереусов, цветёт ночью только раз в год.

4. Рододендроны

Поскольку кустарник теряет воду через листья, всякий раз, когда земля замерзает, корни не могут вытянуть из почвы достаточно грунтовых вод, чтобы восполнить то, что могло бы быть потеряно через листья, поэтому его листья закручиваются спиралью внутрь, не давая воде вытекать. Как только земля снова прогревается, на ней распускаются листья. Листья рододендрона сворачиваются в холодный день.

5. Лилейники

Лилейники образуют букеты из бутонов на одном побеге и по нескольку побегов на стебле. Это создаёт иллюзию, что их цветение длится неделями подряд. Но на самом деле вы каждый день видите разные цветы.

6. Молитвенное растение

Молитвенное растение (Maranta leuconeura) имеет широкие, овальной формы, пёстрые листья, которые днём лежат ровно, а ночью складываются вертикально, как пара рук, сложенных вместе в вечерней молитве.

Такое поведение называется никтинастией, и оно происходит в ответ на изменения солнечного света.

Некоторые предполагают, что листья молитвенного растения сворачиваются ночью, потому что это останавливает попадание дождя на листья и направляет его прямо к корням. Из-за этого удивительного поведения растений многие люди ставят молитвенные растения на кладбищах, поскольку они символизируют молитвы за умерших.