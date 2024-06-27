Символы счастья и молодости: обязательно посадите на участке этим розовые цветы

Почему стоит украсить сад розовыми цветами?

3:01 Your browser does not support the audio element. Садоводство Цветы

Розовые цветы в тренде, и на то есть много веских причин. Ярко-розовый привлекает внимание, в то время как мягкие, светло-розовые оттенки, как правило, успокаивают. В любом случае украшение сада розовыми цветами поднимет настроение. Цветы символизируют счастье, изящество, невинность, молодость и радость.

Фото: commons.wikimedia.org by Гурьева Светлана, CC BY-SA 4.0

1. Петуния

Петунии любят солнце. Их розовые цветы бывают разных оттенков — от ярко-розового до лососевых, а также приглушённых пастельных. Существуют также пёстрые сорта со смешением светлых и тёмных оттенков розового на лепестках. Помимо оттенков, вы можете выбирать между различными формами — обычные петунии подарят вам традиционные цветы в форме трубы (которые любят колибри), у махровых петуний красивые гофрированные цветки, а мини-петунии подарят вам уменьшенную версию традиционного вида их полноразмерных собратьев.

2. Пион

Нет более ароматного цветка, чем пион, и его цветение переливается всеми оттенками розового. Пионы не зря являются одними из самых популярных и любимых многолетников. Эти цветы красивы и не требуют особого ухода. Выберите место с большим количеством солнца и хорошо дренируемой почвой, а также хорошей циркуляцией воздуха вокруг растения.

3. Диантус

Это ещё одно универсальное многолетнее растение с розовыми цветами, которое предпочитает полное солнце, но терпит частичную тень. Диантус бывает самых разных размеров. Ищите это растение в оттенках розового, и вы найдете всё — от белых гвоздик (разновидность диантуса) с розовой каймой до ярко-розовых.

4. Астильба

Тенистые сады прекрасно смотрятся и с небольшим количеством розового, и именно здесь астильба спасает положение. Это растение известно множеством крошечных цветков и красивой листвой. Астильбы бывают светло-розового, абрикосово-розового, тёмно-розового и розово-фиолетового цветов и сделают ваши тенистые клумбы роскошными.

5. Лилейники

Оранжевый — это цвет, который приходит на ум большинству из нас, когда мы думаем о лилейниках (известных как "тигровые лилии”), но эти цветы бывают разных красивых оттенков и форм. Вы найдёте десятки сортов, от светлых до тёмных, а также разноцветных. У нескольких сортов необычные махровые цветы или красивые гофрированные края, придающие им дополнительный потрясающий вид. Прежде всего, лилейник известен как жизнестойкое растение. Они предпочитают полное солнце, но будут надежно цвести в самых разных почвенных условиях.