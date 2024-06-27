Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В министерстве обороны Боливии опровергли оправдания путчиста Суньиги
Депутат Госдумы предложила программу компенсации на туризм для участников СВО
Дебаты США: "Сонный Джо" против "Диктатора Трампа"
Автоэксперт Попов оценил тренды на рынке электромобилей
Сергей Лавров выразил поддержку властям Боливии в связи с военным путчем
Андрей Клишас отметил, что отдельного законодательства для мигрантов не будет
В ГАИ напомнили о серьёзных последствиях поездки за рулём без прав
Советы, как выбрать качественный чай
Почему кошка мелко трясёт хвостом: объяснение
Символы счастья и молодости: обязательно посадите на участке этим розовые цветы

Почему стоит украсить сад розовыми цветами?

3:01
Садоводство » Цветы

Розовые цветы в тренде, и на то есть много веских причин. Ярко-розовый привлекает внимание, в то время как мягкие, светло-розовые оттенки, как правило, успокаивают. В любом случае украшение сада розовыми цветами поднимет настроение. Цветы символизируют счастье, изящество, невинность, молодость и радость.

Почему стоит украсить сад розовыми цветами?
Фото: commons.wikimedia.org by Гурьева Светлана, CC BY-SA 4.0

1. Петуния

Петунии любят солнце. Их розовые цветы бывают разных оттенков — от ярко-розового до лососевых, а также приглушённых пастельных. Существуют также пёстрые сорта со смешением светлых и тёмных оттенков розового на лепестках. Помимо оттенков, вы можете выбирать между различными формами — обычные петунии подарят вам традиционные цветы в форме трубы (которые любят колибри), у махровых петуний красивые гофрированные цветки, а мини-петунии подарят вам уменьшенную версию традиционного вида их полноразмерных собратьев.

2. Пион

Нет более ароматного цветка, чем пион, и его цветение переливается всеми оттенками розового. Пионы не зря являются одними из самых популярных и любимых многолетников. Эти цветы красивы и не требуют особого ухода. Выберите место с большим количеством солнца и хорошо дренируемой почвой, а также хорошей циркуляцией воздуха вокруг растения.

3. Диантус

Это ещё одно универсальное многолетнее растение с розовыми цветами, которое предпочитает полное солнце, но терпит частичную тень. Диантус бывает самых разных размеров. Ищите это растение в оттенках розового, и вы найдете всё — от белых гвоздик (разновидность диантуса) с розовой каймой до ярко-розовых.

4. Астильба

Тенистые сады прекрасно смотрятся и с небольшим количеством розового, и именно здесь астильба спасает положение. Это растение известно множеством крошечных цветков и красивой листвой. Астильбы бывают светло-розового, абрикосово-розового, тёмно-розового и розово-фиолетового цветов и сделают ваши тенистые клумбы роскошными.

5. Лилейники

Оранжевый — это цвет, который приходит на ум большинству из нас, когда мы думаем о лилейниках (известных как "тигровые лилии”), но эти цветы бывают разных красивых оттенков и форм. Вы найдёте десятки сортов, от светлых до тёмных, а также разноцветных. У нескольких сортов необычные махровые цветы или красивые гофрированные края, придающие им дополнительный потрясающий вид. Прежде всего, лилейник известен как жизнестойкое растение. Они предпочитают полное солнце, но будут надежно цвести в самых разных почвенных условиях.

Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Популярное
Рандеву не состоится: зрители не покупают билеты на фестиваль "кормилицы СССР"

С 26 по 28 июля в Юрмале в Юрмале стартует музыкальный фестиваль "Рандеву", организованный Лаймой Вайкуле. В рекламу мероприятия вгрохали немало — афиши повсюду, но с продажей билетов дело не идёт.

На фестиваль Лаймы Вайкуле в Юрмале продали всего 10% билетов
Дания отказалась рисковать и закрыла программу подготовки пилотов на F-16 для ВСУ
Россия пригрозила ударами, Копенгаген закрывает тренинги украинцев на F-16
Почему кошки любят будить своих владельцев: эксперты назвали 3 основные причины
От муравьёв — ни следа: действенные способы раз и навсегда избавиться от вредителей
Мороженое. Эксперт ответил на самые волнующие вопросы Дмитрий Плотников Попытка госпереворота в Боливии организована США с целью овладения запасами лития Любовь Степушова
Уже на следующий день не вспомнят: сколько времени нужно кошке, чтобы забыть вас
Уникальное средство, которое позволит забыть о тле на целый год: инструкция по применению
Когда на самом деле наступает кошачья старость: правильный ответ знают даже не все производители корма
Когда на самом деле наступает кошачья старость: правильный ответ знают даже не все производители корма
Последние материалы
Андрей Клишас отметил, что отдельного законодательства для мигрантов не будет
Почему стоит украсить сад розовыми цветами?
В ГАИ напомнили о серьёзных последствиях поездки за рулём без прав
Советы, как выбрать качественный чай
Почему кошка мелко трясёт хвостом: объяснение
Как избежать секущхся волос
В России намерены запретить идеологию чайлдфри
Иностранным работникам в России грозят новые ограничения
Актриса Екатерина Варнава усомнилась, что ей нужен муж
"Диета" из темной материи может сделать звезды фактически бессмертными
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников