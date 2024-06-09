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Создаём живописный пруд на участке: превратите сад в место отдыха

Как создать живописный пруд на участке?

1:43
Садоводство » Ландшафт

Небольшой пруд является привлекательным дополнением к любому участку. Он гармонично впишется в окружающий пейзаж и подарит прохладу в жаркие летние дни. Создать такой водоём возможно даже на небольшом участке.

Как создать живописный пруд на участке?
Фото: commons.wikimedia.org by Irina Gelbukh is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Желательно выбрать место с небольшой полутенью, чтобы яркое солнце не пересушивало воду, но следует избегать мест под деревьями, чтобы листья не засоряли воду. Также важно учитывать рельеф участка: на ровной поверхности можно создать симметричный пруд геометрической формы, а на сложном рельефе можно создать уникальный водоём с водопадами.

Необходимо также учитывать состав почвы и уровень грунтовых вод. Важным моментом является электроснабжение, особенно если вы планируете устанавливать подсветку или другие декоративные элементы, требующие электроэнергии.

После выбора места для пруда, следует определить его размеры, которые зависят от размера участка и ваших предпочтений.

Затем можно приступить к выбору материалов для строительства. Один из наиболее долговечных вариантов — бетон. Пластиковые ёмкости из стеклопластика и ПВХ являются более простым вариантом, но могут возникнуть сложности с транспортировкой. Также можно использовать пленку, которая позволяет создать водоем любой формы и размера.

При оформлении пруда можно использовать различные растения (кувшинки, водные гиацинты, пистию и другие). Также можно дополнить композицию камнями, декоративным мостиком, небольшим фонтаном и подсветкой, чтобы пруд выглядел эффектно, особенно в ночное время.

Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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