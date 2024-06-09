Растения, вырастающие до потолка: рассказываем, стоит ли выращивать их у себя дома

Эти растения вырастают до огромных размеров. Учитывайте это при покупке. Они могут вырасти до потолка.
Фикус Лирата
В естественной среде растёт до 20-30 метров, но в домашних условиях его высота обычно ограничивается 2-3 метрами. Хотя он не цветет, его ценят за широкие, светло-зелёные кожистые листья в форме лиры.
Драцена
Экзотика из тропиков, может прожить в домашних условиях до 15 лет и вырасти до 3 метров в высоту. Регулярное обрезание помогает драцене разветвиться и придать красивый вид.
Фикус каучуконосный
В природе это дерево с густой кроной высотой до 30 метров. В домашних условиях, при правильном уходе и обрезке, фикус может достигнуть 10 метров в высоту и хорошо озеленить помещение даже одиночным кустом.
Гибискус
Прекрасное цветущее растение с яркими цветами, родом из Юго-Восточной Азии и Китая. С возрастом образует пышный куст высотой до 3 метров. В домашних условиях требует постоянного обрезания и формирования.
Монстера
Крупная лиана с токсичным для людей и животных млечным соком, принадлежащая к семейству ароидных. Ее резной лист может достигать 45 см в длину, а само растение — нескольких метров в высоту.
Главное правило ухода за этими крупными растениями в домашних условиях — регулярная обрезка, которая поддерживает их декоративный вид и способствует правильному развитию, не давая им вырасти слишком крупными.
Тля - один из самых распространённых и вредоносных насекомых-вредителей в садах и огородах. Эти мелкие сосущие насекомые высасывают соки из растений, вызывая их ослабление, деформацию листьев и даже гибель. Бороться с ними непросто, но есть простой и эффективный способ - приготовить домашний инсектицидный раствор.