Растения, вырастающие до потолка: рассказываем, стоит ли выращивать их у себя дома

Пять растений для дома, которые могут достигнуть потолка

1:45 Your browser does not support the audio element. Садоводство Комнатные цветы

Эти растения вырастают до огромных размеров. Учитывайте это при покупке. Они могут вырасти до потолка.

Фото: commons.wikimedia.org by David E Mead is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Фикус Лирата

В естественной среде растёт до 20-30 метров, но в домашних условиях его высота обычно ограничивается 2-3 метрами. Хотя он не цветет, его ценят за широкие, светло-зелёные кожистые листья в форме лиры.

Драцена

Экзотика из тропиков, может прожить в домашних условиях до 15 лет и вырасти до 3 метров в высоту. Регулярное обрезание помогает драцене разветвиться и придать красивый вид.

Фикус каучуконосный

В природе это дерево с густой кроной высотой до 30 метров. В домашних условиях, при правильном уходе и обрезке, фикус может достигнуть 10 метров в высоту и хорошо озеленить помещение даже одиночным кустом.

Гибискус

Прекрасное цветущее растение с яркими цветами, родом из Юго-Восточной Азии и Китая. С возрастом образует пышный куст высотой до 3 метров. В домашних условиях требует постоянного обрезания и формирования.

Монстера

Крупная лиана с токсичным для людей и животных млечным соком, принадлежащая к семейству ароидных. Ее резной лист может достигать 45 см в длину, а само растение — нескольких метров в высоту.

Главное правило ухода за этими крупными растениями в домашних условиях — регулярная обрезка, которая поддерживает их декоративный вид и способствует правильному развитию, не давая им вырасти слишком крупными.