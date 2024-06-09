Три суккулента, которые прекрасно смотрятся в ландшафтном дизайне

С загородными участками происходит постоянная эволюция, они становятся всё более разнообразными и увлекательными благодаря новым видам растений. Выращивание суккулентов в саду является одним из оригинальных и стильных подходов к оформлению участка.
Большинству суккулентов нужны солнечные места, песчаная или каменистая почва и редкие поливы, особенно в жаркую погоду. На открытых участках, прямо под лучами солнца, можно успешно выращивать следующие виды суккулентов:
Каменная роза (молодило) — популярное растение благодаря многообразию сортов с различной расцветкой и формой, а также его неприхотливости и высокой устойчивости к морозам.
Делосперма — цветёт с весны до поздней осени, обладает яркими цветами, которые раскрываются только при ясной погоде.
Пахифитум — растение, имитирующее маленькие камешки, с толстыми листьями различных оттенков, выглядит очень эффектно.
Доротеантус — почвопокровное растение с яркими цветами, напоминающими ромашки, и блестящими листьями, которые переливаются на солнце.
На затенённых участках хорошо будет расти левизия, которая цветет в течение всего лета и представлена широкой цветовой гаммой. Она идеально подойдет для участков, получающих затенение в обеденное время.
Тля - один из самых распространённых и вредоносных насекомых-вредителей в садах и огородах. Эти мелкие сосущие насекомые высасывают соки из растений, вызывая их ослабление, деформацию листьев и даже гибель. Бороться с ними непросто, но есть простой и эффективный способ - приготовить домашний инсектицидный раствор.