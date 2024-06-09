Три суккулента, которые прекрасно смотрятся в ландшафтном дизайне

Молодило, делосперма, пахифитум прекрасно украсят сад

1:27 Your browser does not support the audio element. Садоводство Цветы

С загородными участками происходит постоянная эволюция, они становятся всё более разнообразными и увлекательными благодаря новым видам растений. Выращивание суккулентов в саду является одним из оригинальных и стильных подходов к оформлению участка.

Фото: https://www.flickr.com/photos/nostri-imago/3564973537/ by Cliff from Arlington, Virginia, USA is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Большинству суккулентов нужны солнечные места, песчаная или каменистая почва и редкие поливы, особенно в жаркую погоду. На открытых участках, прямо под лучами солнца, можно успешно выращивать следующие виды суккулентов:

Каменная роза (молодило) — популярное растение благодаря многообразию сортов с различной расцветкой и формой, а также его неприхотливости и высокой устойчивости к морозам.

Делосперма — цветёт с весны до поздней осени, обладает яркими цветами, которые раскрываются только при ясной погоде.

Пахифитум — растение, имитирующее маленькие камешки, с толстыми листьями различных оттенков, выглядит очень эффектно.

Доротеантус — почвопокровное растение с яркими цветами, напоминающими ромашки, и блестящими листьями, которые переливаются на солнце.

На затенённых участках хорошо будет расти левизия, которая цветет в течение всего лета и представлена широкой цветовой гаммой. Она идеально подойдет для участков, получающих затенение в обеденное время.