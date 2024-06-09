От мошек и других насекомых в цветочных горшках помогут избавиться народные методы
Как избавиться от разной живности в горшках с комнатными растениями?
1:11
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09.06.2024 07:18
В горшках с растениями могут обосноваться разные насекомые — от безобидных до вредных. Но появление любых насекомых говорит о том, что мы не так ухаживаем за растением, как нужно.
Фото: Own work by Pluume321 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported
Разная живность часто появляется из-за подкормок, например, настоянной банановой шкурки, полива молоком или воды после промывки круп.
Как можно избавиться от насекомых в горшке?
Общие правила:
Можно сменить или обеззаразить грунт. Растение вынимается из горшка, корни промываются в слабом растворе марганцовки.
Заменяем или обрабатываем землю при температуре 100 градусов в духовке. Для дополнительной защиты используем "Фитоверм". Горшок также чистим и обрабатываем.
Сокращаем поливы до минимума.
Средства, которые всегда под рукой, могут помочь от насекомых:
Молотую корицу насыпаем в горшок. Это эффективное и безопасное средство.
Прокаленный песок насыпается в горшок, чтобы предотвратить развитие личинок.
Табачная крошка эффективно действует против мошек и червячков.
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Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
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