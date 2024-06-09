Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Все о здоровье
Важность своевременного ТО и замены масла: советы эксперта
Универсальный робот на службе армии России: Тягач и минер в одном корпусе
Ветеринары ответили, стоит ли стерилизовать питомца
Сохранение идеального маникюра на долгое время: советы без повреждений
Очень простой салат из картофеля и зелёного горошка
Что нужно знать перед поездкой в Индию: советы и интересные факты
Стас Михайлов нанял личную охрану для защиты от поклонников
Honda CR-V: новый кроссовер завозится в Россию "серым" путём по цене от 3,4 млн рубле
От мошек и других насекомых в цветочных горшках помогут избавиться народные методы

Как избавиться от разной живности в горшках с комнатными растениями?

1:11
Садоводство » Вредители и болезни

В горшках с растениями могут обосноваться разные насекомые — от безобидных до вредных. Но появление любых насекомых говорит о том, что мы не так ухаживаем за растением, как нужно.

Как избавиться от разной живности в горшках с комнатными растениями?
Фото: Own work by Pluume321 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Разная живность часто появляется из-за подкормок, например, настоянной банановой шкурки, полива молоком или воды после промывки круп.

Как можно избавиться от насекомых в горшке?

Общие правила:

  1. Можно сменить или обеззаразить грунт. Растение вынимается из горшка, корни промываются в слабом растворе марганцовки.
  2. Заменяем или обрабатываем землю при температуре 100 градусов в духовке. Для дополнительной защиты используем "Фитоверм". Горшок также чистим и обрабатываем.
  3. Сокращаем поливы до минимума.

Средства, которые всегда под рукой, могут помочь от насекомых:

  • Молотую корицу насыпаем в горшок. Это эффективное и безопасное средство.
  • Прокаленный песок насыпается в горшок, чтобы предотвратить развитие личинок.
  • Табачная крошка эффективно действует против мошек и червячков.
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Популярное
Избавляемся от тли простым домашним средством: рецепт эффективного раствора

Тля - один из самых распространённых и вредоносных насекомых-вредителей в садах и огородах. Эти мелкие сосущие насекомые высасывают соки из растений, вызывая их ослабление, деформацию листьев и даже гибель. Бороться с ними непросто, но есть простой и эффективный способ - приготовить домашний инсектицидный раствор.

Простой и дешёвый способ борьбы с тлей
Как сделать петунию настоящими королевами клумбы
Хотите петунию со сплошными цветками? Обязательно подкармливайте их этими удобрениями
"Очень бедно и минималистично": американец сравнил квартиры в России и США
Чтобы вырастить отличный урожай перца - не пропустите важную обработку в июне
Мясо на шашлык может быть любым, но свежим Дмитрий Плотников Куба пригласила АПЛ "Казань" в гости в ответ на визит АПЛ США без приглашения Любовь Степушова Генералы не всегда были примером для русской армии Сергей Лебедев
Как использовать лавровый лист, чтобы избавиться от тли в саду и огороде
Наташа Королёва сравнила бывшую и нынешнюю девушек 22-летнего сына: "Приехала из глубинки"
Всё о правильной обработке томатов йодом для их здоровья и продуктивности
Всё о правильной обработке томатов йодом для их здоровья и продуктивности
Последние материалы
Все о здоровье
Важность своевременного ТО и замены масла: советы эксперта
Универсальный робот на службе армии России: Тягач и минер в одном корпусе
Ветеринары ответили, стоит ли стерилизовать питомца
Сохранение идеального маникюра на долгое время: советы без повреждений
Очень простой салат из картофеля и зелёного горошка
Что нужно знать перед поездкой в Индию: советы и интересные факты
Как избавиться от разной живности в горшках с комнатными растениями?
Стас Михайлов нанял личную охрану для защиты от поклонников
Honda CR-V: новый кроссовер завозится в Россию "серым" путём по цене от 3,4 млн рубле
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников