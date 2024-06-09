От мошек и других насекомых в цветочных горшках помогут избавиться народные методы

Как избавиться от разной живности в горшках с комнатными растениями?

1:11 Your browser does not support the audio element. Садоводство Вредители и болезни

В горшках с растениями могут обосноваться разные насекомые — от безобидных до вредных. Но появление любых насекомых говорит о том, что мы не так ухаживаем за растением, как нужно.

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Разная живность часто появляется из-за подкормок, например, настоянной банановой шкурки, полива молоком или воды после промывки круп.

Как можно избавиться от насекомых в горшке?

Общие правила:

Можно сменить или обеззаразить грунт. Растение вынимается из горшка, корни промываются в слабом растворе марганцовки. Заменяем или обрабатываем землю при температуре 100 градусов в духовке. Для дополнительной защиты используем "Фитоверм". Горшок также чистим и обрабатываем. Сокращаем поливы до минимума.

Средства, которые всегда под рукой, могут помочь от насекомых: