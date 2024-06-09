От вредителей в саду избавляемся просто: приготовьте этот чудо-настой из сорняка — действует безотказно

Настой полыни поможет избавиться от вредителей

1:05 Your browser does not support the audio element. Садоводство Вредители и болезни

Летом на огороде всегда появляются различные вредители, которые могут нанести ущерб урожаю. Поэтому важно принять меры для их уничтожения.

Фото: https://www.flickr.com/photos/dweickhoff/5210004886/ by David Eickhoff from Pearl City, Hawaii, USA is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Полынь, благодаря своим эфирным маслам, обладает способностью уничтожать различных вредителей на огороде.

Для приготовления раствора возьмите 7 столовых ложек сухих листьев полыни на 1 литр воды и настаивайте около часа. Затем процедите и разбавьте настой в ведре воды. Этим раствором опрысните деревья и кустарники.

Также можно использовать засушенный веник из полыни, установленный посередине кустов. Этот метод помогает отпугивать тлю и других вредителей.

Ещё один способ — настой полыни, который помогает избавиться от вредителей. Для этого оборвите листья и цветущие верхушки полыни, сложите их в ведро и залейте отстоянной водой. После окончания брожения, который занимает около 10 дней, настой процеживается и используется для опрыскивания растений.