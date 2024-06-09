Беру этот сорняк и готовлю чудесную "бродилку": плодовые её просто обожают — дают сладкие и крупные ягоды

Эта "бродилка" из крапивы принесёт большую пользу растениям. Наполните 20-литровую бочку крапивой наполовину и залейте водой до верха. Для ускорения брожения добавьте 2 столовые ложки мочевины и оставьте на 10-12 дней. Чтобы уменьшить запах, можно добавить корень валерианы.
Разбавьте настой водой в соотношении 1 к 10. Подкармливайте этим раствором все огородные культуры. Остатки крапивы отправляйте в компост, где она быстро разлагается.
Малина, смородина, виноград и крыжовник обожают подкормку. Ягоды будут сладкими и сочными. Помидоры, перец, огурцы, капуста и другие овощи также хорошо реагируют на такую подкормку.
Тля - один из самых распространённых и вредоносных насекомых-вредителей в садах и огородах. Эти мелкие сосущие насекомые высасывают соки из растений, вызывая их ослабление, деформацию листьев и даже гибель. Бороться с ними непросто, но есть простой и эффективный способ - приготовить домашний инсектицидный раствор.