Беру этот сорняк и готовлю чудесную "бродилку": плодовые её просто обожают — дают сладкие и крупные ягоды

"Бродилка" из крапивы станет отличным удобрением для сада

0:50 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Эта "бродилка" из крапивы принесёт большую пользу растениям. Наполните 20-литровую бочку крапивой наполовину и залейте водой до верха. Для ускорения брожения добавьте 2 столовые ложки мочевины и оставьте на 10-12 дней. Чтобы уменьшить запах, можно добавить корень валерианы.

Фото: Pravda by Эльвира Махмутова

Разбавьте настой водой в соотношении 1 к 10. Подкармливайте этим раствором все огородные культуры. Остатки крапивы отправляйте в компост, где она быстро разлагается.

Малина, смородина, виноград и крыжовник обожают подкормку. Ягоды будут сладкими и сочными. Помидоры, перец, огурцы, капуста и другие овощи также хорошо реагируют на такую подкормку.