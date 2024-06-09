Поливаем огурцы правильно: рассказываем, как не допустить частых ошибок

5 важных правил полива огурцов

1:01 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Правильный полив — ключ к обильному урожаю огурцов. Ошибки могут привести к пожелтению завязей и проблемам в развитии растений.

Фото: Pravda.Ru by Эльвира Махмутова

Вот 5 важных правил полива огурцов:

Полив тёплой водой. Холодная вода может вызвать стресс и задержку в росте огурцов из-за резкого перепада температуры.

Умеренность. Огурцам нужен умеренный полив до начала цветения, чтобы избежать грибковых заболеваний. Поливайте по мере подсыхания грунта.

Обильный полив во время цветения и плодоношения. В этот период грунт должен быть всегда влажным. Идеально — установить капельный полив.

Полив по листьям после жаркого дня. Это помогает растениям восстановиться и очистить листья. Поливайте утром или вечером, избегая прямого солнца.

Полив вокруг стебля. Поливайте через бороздку вокруг стебля, чтобы избежать размывания корней, расположенных близко к поверхности.