Этот цветок растёт и на полутенистых участках: выдерживает засуху — прекрасен для создания сухих букетов

Нивяник — садовая ромашка, которая отличается выносливостью и неприхотливостью. Это растение размножается корневищами самостоятельно, но при желании его можно рассадить. После укоренения нивяник не требует особого ухода.
Лучше всего сажать его группами на солнечных или полутенистых участках. Растение обладает отличной засухоустойчивостью, однако при пересыхании почвы его стоит полить. Нивяники также можно использовать для создания стильных букетов.
Нивяник получил свое имя от латинского слова "leucanthemum", что означает "белый цветок". Существует более 20 видов нивяника, и они разнообразны по высоте и размеру цветков.
Тля - один из самых распространённых и вредоносных насекомых-вредителей в садах и огородах. Эти мелкие сосущие насекомые высасывают соки из растений, вызывая их ослабление, деформацию листьев и даже гибель. Бороться с ними непросто, но есть простой и эффективный способ - приготовить домашний инсектицидный раствор.