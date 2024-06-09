Этот цветок растёт и на полутенистых участках: выдерживает засуху — прекрасен для создания сухих букетов

Нивяник будет расти даже при отсуствии ухода

0:47 Your browser does not support the audio element. Садоводство Цветы

Нивяник — садовая ромашка, которая отличается выносливостью и неприхотливостью. Это растение размножается корневищами самостоятельно, но при желании его можно рассадить. После укоренения нивяник не требует особого ухода.

Фото: commons.wikimedia.org by Chris.urs-o is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Лучше всего сажать его группами на солнечных или полутенистых участках. Растение обладает отличной засухоустойчивостью, однако при пересыхании почвы его стоит полить. Нивяники также можно использовать для создания стильных букетов.

Нивяник получил свое имя от латинского слова "leucanthemum", что означает "белый цветок". Существует более 20 видов нивяника, и они разнообразны по высоте и размеру цветков.