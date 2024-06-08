Идеальны для занятых дачников: эти растения неприхотливы и отлично растут без особого ухода

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Нетребовательные многолетники для цветников

1:21
Садоводство » Цветы

Эти растения отлично растут без особого ухода. Они нетребовательны к почве.

Нетребовательные многолетники для цветников
Фото: commons.wikimedia.or by Andy Mabbett is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Тысячелистник

Это растение с соцветиями-зонтиками красно-жёлтых оттенков. Уход за ним минимален, и даже при его отсутствии тысячелистник будет ярко цвести. Он предпочитает солнечные места, в тени вытягивается и склоняется к земле. Тысячелистник засухоустойчив, достаточно одного полива в месяц, а при регулярных осадках можно его вообще не поливать.  

Хосты

Эти многолетники предпочитают тень и украшают клумбы своими декоративными листьями. Их цветение невзрачно, поэтому ценятся они за листву. Хосты морозостойки, влаголюбивы и достаточно устойчивы к засухе, что делает их идеальными для тенистых участков.

Котовник

Внешне напоминает мяту, особенно по листьям. Цветёт долго, выпуская нежно-фиолетовые соцветия-колоски. Это низкорослое растение, которое можно использовать как почвопокровную культуру. Ярко и обильно цветет на солнечных местах, но полутень также для него подходит. Котовник неприхотлив к почве, главное, чтобы она была хорошо дренирована. Растение засухоустойчиво и редко поражается вредителями или болезнями.

Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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