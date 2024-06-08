Этот кустарник одарит красивым цветением, листьями, а также полезными ягодами

Боярышник не только украсит сад цветами, но и подарит ягоды

0:49 Your browser does not support the audio element. Садоводство Деревья и кустарники

Если есть одно цветущее дерево, которому не уделяется достаточного внимания, это обыкновенный боярышник (Crataegus monogyna). Гэльский фольклор связывает эти деревья с феями, говоря, что они отмечают входы в потусторонний мир.

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Весной боярышник расцветает множеством белых соцветий, летом радует красивой тёмно-зелёной листвой, а осенью появляются маленькие красные ягоды боярышника. Обычный боярышник — хороший выбор, потому что он устойчив ко многим болезням, которым подвержены другие виды боярышника.

Сажайте деревья с голыми корнями весной, а деревья, выращенные в контейнерах, можно сажать весной или осенью.

Если у вас есть место, деревья станут неотъемлемой частью вашего ландшафта.