Этот кустарник одарит красивым цветением, листьями, а также полезными ягодами

Если есть одно цветущее дерево, которому не уделяется достаточного внимания, это обыкновенный боярышник (Crataegus monogyna). Гэльский фольклор связывает эти деревья с феями, говоря, что они отмечают входы в потусторонний мир.
Весной боярышник расцветает множеством белых соцветий, летом радует красивой тёмно-зелёной листвой, а осенью появляются маленькие красные ягоды боярышника. Обычный боярышник — хороший выбор, потому что он устойчив ко многим болезням, которым подвержены другие виды боярышника.
Сажайте деревья с голыми корнями весной, а деревья, выращенные в контейнерах, можно сажать весной или осенью.
Если у вас есть место, деревья станут неотъемлемой частью вашего ландшафта.
Тля - один из самых распространённых и вредоносных насекомых-вредителей в садах и огородах. Эти мелкие сосущие насекомые высасывают соки из растений, вызывая их ослабление, деформацию листьев и даже гибель. Бороться с ними непросто, но есть простой и эффективный способ - приготовить домашний инсектицидный раствор.