Эти деревья прекрасно украсят сад: идеальны для ландшафтного дизайна

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Почему стоит украсить сад цветущими деревьями?

2:01
Садоводство » Цветы

Ландшафтный дизайн — это не только однолетние и многолетние растения. Деревья тоже являются его частью. Цветущие деревья  очень красивы весной, а некоторые сорта и осенью. Вот несколько наших любимых цветущих деревьев, которые украсят ваш двор и придадут ему желаемый оттенок.

Почему стоит украсить сад цветущими деревьями?
Фото: commons.wikimedia.org by Sergei Kazantsev, CC BY-SA 4.0

Ниже приведён список листопадных цветущих деревьев, которые будут меняться в зависимости от времени года: сначала цветение, затем отрастание листьев, изменение цвета и, наконец, сбрасывание листьев.

1. Церцис канадский

Весной цветы развиваются раньше листьев, образуя гроздья на ветвях. К середине лета цветы заменяются семенными коробочками, похожими на фасоль (бобовые), которые сохраняются всю зиму. Краснокнижные цветы съедобны и богаты витамином С.

2. Цветущий кизил

Кизил — ещё одно цветущее растение. В зависимости от вида, на нём также могут быть ягоды, которые часто бывают красными, но иногда могут быть серыми или чёрными.

Эти деревья каждую весну будут обильно цвести. Осенью кизил не менее красив — его листья обычно приобретают красивый глубокий красный оттенок. Кизил прост в уходе и предпочитает влажную, богатую почву и полутень в тёплое время года.

3. Магнолия блюдцевидная

Эти деревья каждую весну расцветают крупными розовыми цветами. Именно их необычная форма в виде блюдца и дала название этому растению. В зависимости от того, сколько у вас места, вы можете вырастить магнолию в виде большого куста или небольшого деревца. Магнолии нравятся полутень и суглинистая почва. Чтобы растение цвело каждый год, вам, возможно, придётся защищать его от поздних заморозков.

Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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