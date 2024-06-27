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Эти цветы имеют богатую историю и глубокие символические смыслы: обязательно посадите их на участке

Почему стоит посадить в саду незабудки?

2:35
Садоводство » Цветы

Незабудки известны своими нежными голубыми цветами с жёлтыми шейками, при правильном выращивании они становятся обильными соцветиями, которые будут цвести на протяжении большей части вегетационного периода. Помимо этого, они богаты символизмом.

Почему стоит посадить в саду незабудки?
Фото: commons.wikimedia.org by Meneerke bloem, CC BY-SA 3.0

Лесная незабудка является одним из наиболее распространённых видов, которые вы найдёте в садах.

Незабудки символизируют настоящую любовь и уважение. Когда вы дарите кому-то эти крошечные цветочки, это означает обещание, что вы всегда будете помнить об этих людях и хранить их в своих мыслях. Они также считаются символом верности.

За прозвищем незабудки стоит множество  интересных легенд. Одна из них описывает немецкого рыцаря, который прогуливался со своей дамой по берегу Дуная. Дама увидела красивые голубые цветы, но их сорвало течением реки, и они собирались исчезнуть ниже по течению. Она хотела спасти цветы, поэтому её благородный рыцарь прыгнул в воду. Он не мог бороться с сильным течением, поэтому выбросил цветы на берег, и когда его уносило в море, он крикнул: vergiss mein nicht, что по-немецки означает "не забывай меня”.

В настоящее время существует 74 различных вида незабудок, которые можно встретить по всему миру, многие из них являются популярными садовыми растениями, потому что они придают вашему саду красивый оттенок цвета.

Оттенок большинства этих цветов варьируется от бледно-голубого до ярко-синего, но иногда встречаются белые или розовые соцветия. Некоторые даже сочетают голубые и розовые соцветия в одной группе цветов!

Незабудки обычно растут раз в два года, и им требуется два года, чтобы завершить цикл цветения, а на второй год дать семена. Зимой они отмирают, а весной вновь прорастают. Если у вас в саду появятся незабудки, вам не придется пересаживать семена.

Этим маленьким растениям нравится частичная тень, но во многих районах они переносят полное солнце. Однако жарким летом они чувствуют себя лучше, если в знойные послеполуденные часы будет немного тени. Это делает их идеальными в качестве подстилочных растений и вдоль бордюров, где более высокие растения могут слегка затенять их. Поскольку это лесное растение, ему нравится богатая органическими веществами почва, влажная, но не размокшая.

Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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