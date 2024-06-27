Наполнят красками тенистые уголки сада: этим кустарникам не нужно много солнца

Многие кустарники растут в подлеске, обеспечивая ещё один способ создать интерес и структуру в тенистом саду.
Азалии — хорошо известные теневые растения с оранжевыми, розовыми, фиолетовыми, желтыми, красными и белыми оттенками. Рододендронам также полезна тень.
Гортензия и калина переносят некоторую тень, так же как кизил и дафна. Энкиантус с его колокольчатыми цветами поздней весной также обеспечивает яркий всплеск оранжевого и бронзового осенью, когда его листья меняются, придавая цвет преимущественно тенистым местам, поскольку другие растения отцвели.
Тенистые сады могут предъявлять особые требования, но они предоставляют садовнику прекрасную возможность поэкспериментировать и посмотреть, что лучше всего работает в их уникальных условиях.
С 26 по 28 июля в Юрмале в Юрмале стартует музыкальный фестиваль "Рандеву", организованный Лаймой Вайкуле. В рекламу мероприятия вгрохали немало — афиши повсюду, но с продажей билетов дело не идёт.