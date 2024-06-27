Наполнят красками тенистые уголки сада: этим кустарникам не нужно много солнца

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Кустарники, любящие тень, помогут эффективно использовать все зоны на участке

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Садоводство » Цветы

Многие кустарники растут в подлеске, обеспечивая ещё один способ создать интерес и структуру в тенистом саду.

Кустарники, любящие тень, помогут эффективно использовать все зоны на участке
Фото: commons.wikimedia.org by Sweetie candykim, PDM

Азалии — хорошо известные теневые растения с оранжевыми, розовыми, фиолетовыми, желтыми, красными и белыми оттенками. Рододендронам также полезна тень.

Гортензия и калина переносят некоторую тень, так же как кизил и дафна. Энкиантус с его колокольчатыми цветами поздней весной также обеспечивает яркий всплеск оранжевого и бронзового осенью, когда его листья меняются, придавая цвет преимущественно тенистым местам, поскольку другие растения отцвели.

Тенистые сады могут предъявлять особые требования, но они предоставляют садовнику прекрасную возможность поэкспериментировать и посмотреть, что лучше всего работает в их уникальных условиях.

Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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