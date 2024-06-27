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Украсят любое тенистое место: этим цветами не нужно много солнца для роста

Какие цветы отлично растут в затенённых местах?

1:28
Садоводство » Цветы

Есть много цветов, которые украсят любое тенистое место. Иногда растения в тени незаметны, но многие из них яркие и эффектные.

Какие цветы отлично растут в затенённых местах?
Фото: flickr.com by uwbotanicgardens, CC BY 2.0

Однолетние растения — хорошее начало для того, чтобы понять, какие растения будут переносить ваши условия в тени. Восковая бегония, фуксия, лобелия, нетерпеливые, анютины глазки и колеус предлагают широкий выбор цветов и текстур с яркими оттенками красного, розового, оранжевого, жёлтого и фиолетового. Большинство сортов плохо себя чувствуют на жарком солнце, что делает их идеальными для роста в условиях прохладной тени.

Многолетники также могут оживить тенистые участки. Астильбы имеют пышные перья красного, розового, персикового, лавандового и белого цветов.

Астильба — надёжное теневое многолетнее растение, как и фиалка, дамская мантия, триллиум и аконит.

Луковицы отлично подходят для тенистых участков, особенно вблизи лиственных деревьев, пропускающих солнце через сезонно голые ветви, а затем прикрывающих их от более жарких лучей солнца после распускания листьев. Подснежники, крокусы, нарциссы, фритиллярии, виноградные гиацинты, шиллы и другие растения приживутся, если почва плодородная и хорошо дренированная.

Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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