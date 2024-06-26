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Заполняем посадками тенистые уголки сада: рассказываем, что в них посадить

Что можно посадить в тенистых уголках сада?

3:53
Садоводство » Цветы

Существует ли такое понятие, как теневые растения? Конечно, это тенистое место — долгожданная передышка, особенно в жаркие летние дни, но это же самое укрытое от солнца место может стать проблемой для садоводства.

Что можно посадить в тенистых уголках сада?
Фото: flickr.com by southernfoodwaysalliance is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Первый шаг к выбору теневых растений — это понимание того, какой тип тени у вас есть. Не все оттенки одинаковы. В зависимости от источника, блокирующего солнечный свет, их степень различна. Например, весной под одним лиственным деревом, скорее всего, будет больше света, чем в середине лета. Но вечнозелёные растения круглый год густые, и в любое время года под ними меньше солнечного света.

Тень вызвана строением? Полная тень сопряжена со своими трудностями, хотя и их количество может варьироваться в зависимости от времени года, соответствующей высоты солнца и того, находится ли объект к востоку, западу от строения или с северной стороны. Например, утреннее солнце отличается от послеполуденного тем, что последнее более горячее и изматывает своей интенсивностью.

Плодородие почвы — ещё одно потенциальное препятствие как вблизи деревьев, так и под ними, а также вокруг любых строений. Почва рядом со зданием, возможно, была подсыпана и не представляет собой богатый питательными веществами суглинок. Почва вокруг деревьев часто разрежена и полна корней, что делает её далеко не идеальным местом для посадки чего бы то ни было. Помимо этого, любые посадки будут конкурировать с хорошо развитой корневой системой, созданной для вытягивания питательных веществ и воды из почвы в дерево. Велика вероятность, что почву потребуется подправить, уделив внимание и потребностям дерева.

После изучения местоположения вы можете начать подбирать растения в соответствии с условиями. К семенам и растениям прилагается информация о требованиях к солнцу.

Полное солнце означает, что растению требуется шесть или более часов солнечного света, чтобы наилучшим образом проявить себя.

Неполное солнце или полутень означает, что растение может переносить некоторую тень, в то время как полная тень указывает на растение, которое будет хорошо себя чувствовать при минимальном количестве прямых солнечных лучей или при их полном отсутствии.

В тени растет бесчисленное количество растений, в том числе овощи.

Хотя вырастить обильный урожай томатов в полной тени невозможно, некоторые виды зелени будут расти почти в полной тени, хотя и медленнее, чем если бы они имели даже пятнистую тень. Шпинат и руккола предпочитают более прохладные условия и легко переносят полное солнце. Листовой салат-латук также хорошо переносит больше тени, чем солнца, как и капуста и мангольд. Листья всех видов можно заготавливать для приготовления детской зелени.

Один из приемов, который может помочь при работе с овощами, — это использование светоотражающей мульчи. Серебристая или алюминиевая мульча предназначена для отражения света и отпугивания вредных насекомых. Её побочное преимущество заключается в том, что она отражает свет обратно к растениям, увеличивая их освещённость.

Некоторые корнеплоды, такие как свёкла, редис, морковь и картофель, дают урожай даже при двух-трёх часах солнечного света. Бобовые, особенно горох кустового типа и фасоль, могут переносить некоторую тень в течение дня. Имейте в виду, что чем больше тени, тем медленнее рост культуры и её урожайность.

Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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