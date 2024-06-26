Выращиваем маки самостоятельно: эти советы помогут вам получить урожай семян

Почему стоит посадить на участке маки?

5:33 Your browser does not support the audio element. Садоводство Цветы

Бумажные соцветия и яркие краски цветка мака веками украшали клумбы и поля. Эти культовые цветы могут получить дурную славу за участие в торговле опиумом, чему не способствует сцена вечного сна, изображенная в "Волшебнике страны Оз". Но не все маки вредны! Существует более ста различных сортов и расцветок, цветок мака украсит ваш сад.

Фото: https://www.flickr.com/photos/40948266@N04/12190335083/ by Björn S... is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Записанная история цветка мака восходит к 2700 году до нашей эры, когда его выращивали в бассейне Средиземного моря для использования в медицинских и рекреационных целях — в первую очередь как мягкое седативное средство. Его болеутоляющие свойства являются основным источником, из которого можно извлекать морфин и кодеин.

Маки играли значительную роль в древней мифологии и медицине. Их находили в египетских гробницах, которым тысячи лет, и, как полагают, они были связаны с древнеегипетским почитанием богов. Они использовались в их украшениях и мебели.

Древние греки считали мак источником плодородия, здоровья и силы. Греческие спортсмены употребляли смесь семян мака, мёда и вина для улучшения результатов. В греческой мифологии цветок мака ассоциируется с Морфеем, богом сна и сновидений. Фактически, наркотик морфин, который получают из маков, назван в честь греческого бога Морфея.

Считается, что греческие боги дали Деметре, богине земледелия и урожая, маки, чтобы помочь ей уснуть (она была расстроена, потому что её дочь Персефону похитил Аид, бог подземного царства). Впоследствии маки выросли по следам Деметры. Маки были найдены в пещере Гипноса, бога сна. Никс, богиня ночи, и её брат Гипнос, бог сна, также ассоциируются с символом цветка мака.

До появления греческой мифологии ассирийцы называли мак дочерью полей за его связь с сельским хозяйством и способность питать почву и зёрна, символом жизни, плодородия и смерти.

Цветок мака однолетний (или недолговечный многолетник). Однако его способность к самосеву придает ему стойкость полевого цветка. Его крепообразные соцветия выглядят хрупкими, но они легко переносят засуху и растут на бедной почве.

Выращивание маков — простая задача для любого садовода-любителя. Их можно выращивать в помещении или сеять прямо в почву вашего сада или грядки. Для прорастания маков в помещении требуется прохладная температура и свет. Заделайте семена во влажную почву для посева и аккуратно вдавливайте в поверхность, слегка опрыскивая, чтобы почва оставалась влажной.

После появления всходов прореживайте до одного семени на ячейку. Когда у растений появится несколько листьев, обрежьте их, осторожно выкопайте и пересадите на расстоянии 30 сантиметров друг от друга, чтобы предотвратить зарастание и не повредить хрупкие корни. Чтобы не потерять мелкие семена при посадке, смешайте их с песком и с помощью солонки с большим отверстием насыпьте слой семян на место посадки.

Цветы мака любят солнце и хорошо дренированную почву, им требуется мало воды после того, как они укоренятся в земле. Переизбыток воды может привести к высокому и веретенообразному росту. Удаление отцветших цветов способствует регенерации.

Маки прекрасно сочетаются с цветочными композициями, и их следует срезать на стадии распустившегося бутона, как только бутон начинает раскрываться, открывая проблеск цвета сквозь зеленые чашелистики. После срезания цветы продолжают раскрываться, и ими можно любоваться в вазе в течение 5-7 дней. Крупные сушёные стручки обычно используются в домашнем декоре и являются любимым декоративным элементом флористов.

Важное примечание. Не выращивайте и не собирайте цветы хлебного мака. Рекомендуем выбирать любые другие виды. После того, как лепестки отцветут и опадут, стручки высохнут на стебле.

Семена готовы к сбору, когда стручок полностью высохнет и затвердеет, а семена начнут хрустеть внутри. Слишком ранний сбор семян может помешать прорастанию. Однако, если вы будете ждать слишком долго, стручки расколются, и семена рассыплются.

Срежьте сушеные стручки со стеблей и храните в герметичном контейнере до следующего сезона. Когда все будет готово к посадке, просто обрежьте кончики и встряхните семена из стручков (как перечницей) над хорошо подготовленной почвой на солнечном месте.

Маленькие, круглые, сине-чёрные семена мака богаты клетчаткой, полезными жирами и микроэлементами (особенно марганцем). Они улучшают пищеварение, лечат астму и бессонницу, а также облегчают головные боли и кашель. Семена придают нежный хруст и тонкий вкус многим хлебобулочным изделиям и блюдам.