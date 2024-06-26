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Выращиваем брокколи в саду: эти правила помогут получить урожай овоща

Как вырастить брокколи?

1:56
Садоводство » Овощи

Брокколи — удивительно сложный овощ, и выращивать его бывает непросто. Но если вы готовы принять вызов, следуйте нашему полезному руководству по выращиванию, приведённому ниже.

Как вырастить брокколи?
Фото: commons.wikimedia.org by Wing is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Сроки посадки и детали полива очень специфичны. Температура также является важным фактором. Длительные периоды жаркой погоды могут вызвать тепловой стресс, который повреждает растение и его развитие.

1) Выращивание семян в помещении и пересадка

Начните посев семян за 6 недель до посадки. Рассчитайте дату посадки, отсчитав примерно два месяца назад от даты первых заморозков.

Имейте в виду, что брокколи может переносить лёгкие заморозки.

2) Прямой посев в открытом грунте

Как только растения укоренятся, прорежьте их по одному растению на каждый метр междурядья.

Постоянная влажность почвы обеспечит образование лучших кочанов.

3) Удобрения

Перед пересадкой внесите в почву хорошо перепревший навоз или выдержанный компост.

Брокколи хорошо питается азотом, что делает богатый азотом компост хорошим источником питательных веществ.

Чёрная гниль, альтернариоз, капустный петлитель, капустный червь, блошиный жук и корневые личинки. Чтобы бороться с насекомыми-вредителями, накрывайте растения на время пересадки летними рядовыми укрытиями.

При сборе урожая брокколи срежьте центральную головку до того, как распустятся цветочные почки. Растение даст вторичные побеги, если оставить его в земле. Убедитесь, что срезаете не только центральную головку, но и маленькие второстепенные побеги, которые начнут появляться на несколько сантиметров ниже по обе стороны от стебля. Сбор побегов по мере их развития будет способствовать большему росту.

Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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