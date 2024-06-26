Выращиваем брокколи в саду: эти правила помогут получить урожай овоща

Брокколи — удивительно сложный овощ, и выращивать его бывает непросто. Но если вы готовы принять вызов, следуйте нашему полезному руководству по выращиванию, приведённому ниже.
Сроки посадки и детали полива очень специфичны. Температура также является важным фактором. Длительные периоды жаркой погоды могут вызвать тепловой стресс, который повреждает растение и его развитие.
1) Выращивание семян в помещении и пересадка
Начните посев семян за 6 недель до посадки. Рассчитайте дату посадки, отсчитав примерно два месяца назад от даты первых заморозков.
Имейте в виду, что брокколи может переносить лёгкие заморозки.
2) Прямой посев в открытом грунте
Как только растения укоренятся, прорежьте их по одному растению на каждый метр междурядья.
Постоянная влажность почвы обеспечит образование лучших кочанов.
3) Удобрения
Перед пересадкой внесите в почву хорошо перепревший навоз или выдержанный компост.
Брокколи хорошо питается азотом, что делает богатый азотом компост хорошим источником питательных веществ.
Чёрная гниль, альтернариоз, капустный петлитель, капустный червь, блошиный жук и корневые личинки. Чтобы бороться с насекомыми-вредителями, накрывайте растения на время пересадки летними рядовыми укрытиями.
При сборе урожая брокколи срежьте центральную головку до того, как распустятся цветочные почки. Растение даст вторичные побеги, если оставить его в земле. Убедитесь, что срезаете не только центральную головку, но и маленькие второстепенные побеги, которые начнут появляться на несколько сантиметров ниже по обе стороны от стебля. Сбор побегов по мере их развития будет способствовать большему росту.
Середина июля — горячая пора для любителей выращивать томаты на своём участке. В это время активно формируются и наливаются соками будущие плоды. Чтобы обеспечить им наилучшие условия роста и получить крупные, сочные помидоры, рекомендуем провести одну важную процедуру.