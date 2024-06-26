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Эти растения прекрасные компаньоны друг другу: защищают от вредителей, улучшают плодородность почвы

Восемь лучших растений-компаньонов

4:48
Садоводство » Цветы

Посадка цветов рядом с зеленью и овощами имеет много преимуществ. Это уничтожает вредителей, увеличивает урожайность продуктов питания и усиливает опыление.

Восемь лучших растений-компаньонов
Фото: commons.wikimedia.org by Muffet is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Делимся подборкой восьми растений-компаньонов.

Розы с лавандой

Лаванда — превосходный компаньон для роз, поскольку она производит нектар, привлекающий пчёл, и имеет схожие требования к почве и солнцу. Лаванда не впитает все питательные вещества или воду. Ещё один бонус: лаванда подавляет рост сорняков и вырастает на такую высоту, что скрывает нижнюю часть розовых кустов. Кроме того, свежесрезанные розы и лаванда составляют прекрасный букет!

Каллы и кошачья мята

Каллы — великолепные, элегантные цветы, выращиваемые из корневищ. Однако они подвержены заражению тлёй. Кошачья мята (не путать с кошачьей мятой) — прекрасное многолетнее травянистое растение с лавандово-голубыми цветами и серовато-зелёными листьями. Ароматная кошачья мята действует как репеллент от вредителей, удерживая тлю и других садовых вредителей от порчи ваших калл.

Анютины глазки и петрушка

Выращивайте эти цветы и петрушку вместе для приготовления съедобных гарниров и в других кулинарных целях. Анютины глазки — популярные однолетние растения, дающие потрясающие, красочные низкорослые цветы. Кружевные зелёные листья петрушки хорошо сочетаются с прекрасными анютиными глазками. Ранней весной высаживайте оба растения на открытом воздухе, где они будут получать шесть часов полного солнечного света ежедневно. Анютины глазки также можно сажать осенью.

Живокость и тысячелистник

Прекрасная живокость — классика домашнего сада, выращиваемая из-за высоких срезанных цветов. Слизни и улитки любят лакомиться живокостью. Тысячелистник — прекрасное цветущее многолетнее травянистое растение, которое естественным образом отпугивает слизней и улиток.

Посадите бордюр из тысячелистника вокруг живокости или между рядами, чтобы уберечь цветы живокости от этих садовых вредителей. В качестве сопутствующего растения — цветущий травяной компаньон из тысячелистника высокого. Он придаст живокости дополнительную поддержку и структуру по мере увеличения её высоты.

Георгины и розмарин

Известно, что улитки питаются молодыми листьями георгин. Посадка вокруг георгинов или между ними травы с сильным запахом, отпугивающей улиток и других вредителей, такой как розмарин, защищает молодое растение от повреждений, благодаря чему оно созревает и даёт красивые цветы, которые вам понравятся.

Сажайте розмарин рядом с георгинами, чтобы отпугивать улиток.

Подсолнухи и брокколи

При совместной посадке подсолнухи придают вашему саду яркость и высоту, обеспечивая при этом частичную тень для капустных овощей, таких как брокколи, брюссельская капуста, белокочанная и цветная капуста. Брокколи и другие овощи семейства капустных предпочитают расти в прохладную погоду. Подсолнечник также привлекает множество пчёл, которые помогают опылять ваши овощи. Кроме того, из головок подсолнечника можно собрать урожай съедобных семян.

Нарциссы и салат-латук

Нарциссы содержат ядовитое вещество под названием ликорин, которое олени и кролики избегают употреблять в пищу. Нарциссы — простые в выращивании луковицы с красивым весенним цветением. Их следует сажать осенью, за несколько недель до того, как земля замерзнет.

Нарциссы цветут на полном солнце. Посадите луковицы в защитном бордюре вокруг грядки с салатом, чтобы кролики не попадали в огород.

Петунии и помидоры

Знаете ли вы, что красивые петунии действуют как естественный пестицид при посадке в огородах? Это популярное многолетнее растение, известное своими обильными красочными цветами в форме трубочек, выделяет в воздух химическое вещество, которое отпугивает многих вредителей, включая тлю, кабачковых жуков, кузнечиков, спаржевых жуков и томатных червецов.

Петунии — идеальный компаньон для защиты при посадке рядом с помидорами и другими овощами в вашем саду. Сажайте петунии и томаты на открытом воздухе поздней весной или в начале лета в солнечном месте.

Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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