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Выращиваем вешенки дома: это сделать совсем не сложно — даём пошаговую инструкцию

Как вырастить вешенки дома?

4:02
Садоводство » Советы

Вам нравится идея выращивания собственных грибов? Если да, мы рекомендуем начинать с вешенок, особенно розовых. Выращивать грибы не так сложно, как вы, возможно, слышали. Вам не нужно высшее биологическое образование или какое-либо сложное оборудование. Это может сделать каждый! Розовые вешенки по вкусу напоминают бекон и придают изюминку любому блюду. Следуйте нашему простому руководству ниже и расскажите нам в комментариях, если у вас возникнут какие-либо вопросы по пути!

Как вырастить вешенки дома?
Фото: https://www.flickr.com/photos/m-a-r-t-i-n/16268204621/ by Martin Cooper from Ipswich, UK is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Вешенка (Pleurotus) — разновидность съедобных грибов с прекрасным вкусом и нежной, бархатистой текстурой. Они очень питательны и обладают многими полезными свойствами для здоровья, такими как: необходимые витамины, минералы, повышающие иммунитет и снижающие уровень холестерина свойства. Существует несколько видов: вешенка феникс, жемчужная вешенка, золотистая вешенка, голубая вешенка и розовая вешенка — у каждой свой особый цвет и вкусовые характеристики.

Вешенки более ароматные, чем шампиньоны из обычного продуктового магазина. Они также являются одними из самых простых в выращивании грибов и гораздо более устойчивы к загрязнению, чем другие виды грибов

Существует множество субстратов, которые различаются для разных видов грибов. Для выращивания грибов в домашних условиях вам понадобятся либо грибная культура, споры, грибная ткань, либо грибная икра. Один из самых простых способов — использовать набор для выращивания грибов.

Существует множество методов, но наиболее распространённый из них заключается в том, чтобы положить ломтики выбранных вами грибов в ведро, чередуя их со слоями пастеризованной соломки, вместо зерновой икры. Мицелий (сеть грибных нитей) продолжит расти из гриба и заселит солому, а затем вы будете действовать как обычно, когда им придёт время вступать в фазу плодоношения.

Наборы для выращивания грибов — отличный способ погрузиться в выращивание грибов без необходимости проводить глубокие  исследования и подбирать подходящую культуру. Вот как ими пользоваться:

1. Приготовьте коричневый рис

Для вашей первой попытки мы рекомендуем приготовить две чашки коричневого риса для "грибной икры”. Готовьте, пока он не станет достаточно сухим (а не влажным). Когда рис еще горячий, переложите его в пластиковый пакет, отожмите лишний воздух, застегните молнию и дайте ему остыть.

2. Добавьте свою культуру вешенок

Как только рис остынет, слегка откройте пакет, добавьте немного жидкой культуры (1 миллилитра обычно достаточно для пакета размером до 3,7 литра) и снова застегните пакет. Затем отрежьте уголок и заклейте его бумажной перевязочной лентой. Таким образом создается фильтр, обеспечивающий достаточный обмен свежего воздуха, необходимый для заселения риса мицелием.

3. Терпеливо ждите

Дайте этому настояться 2-3 недели, пока рис не покроется белым мицелием. Как только рис будет полностью покрыт, вы официально можете использовать пакет с зерновой икрой и переходить к следующему шагу.

4. Вырежьте в пакете букву "X”

Вырежьте небольшой крестик спереди на мешке для риса. Опрыскивайте участок водой и обмахивайте его куском картона или тем, что у вас есть, в течение нескольких минут в день. Это помогает испарять воду, что, в свою очередь, вызывает закрепление грибов (молодые грибы выходят из мицелия).

Примерно через 1-2 недели у вас должны быть полностью сформированные розовые вешенки, готовые к сбору урожая!

Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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