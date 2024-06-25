Цветы месяца рождения: как посадить семейный сад

Семейный сад позволит создать ландшафт для себя и своих близких

3:42 Your browser does not support the audio element. Садоводство Цветы

Создайте значимый и запоминающийся ландшафт для себя и своих близких, посадив цветы месяца рождения вашей семьи. Они имеют особое символическое значение, как камни рождения и знаки зодиака. Многие считают, что они могут отражать вашу индивидуальность, эмоции и отношения, помогая вам установить более глубокую связь с природой. Мы подробно расскажем о традиционных цветах по месяцам рождения.

Фото: commons.wikimedia.org by Ljubimaja Muza is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

В каждом месяце появляется по одному первичному и вторичному цветку. Это связано с тем, что не во всех культурах принято определять, какие цветы подходят для каждого месяца (а некоторые цветы недоступны в зависимости от региона). Чтобы найти пару цветов для вашего рождения, посмотрите на следующую таблицу.

Месяц рождения Основной цветок Второстепенный цветок Январь гвоздика подснежник Февраль фиалка примула Март нарцисс джонкуил Апрель маргаритка душистый горошек Май ландыш боярышник Июнь роза жимолость Июль живокость водяная лилия Август гладиолусы мак Сентябрь астра утренняя слава Октябрь календула космея Ноябрь хризантема пион Декабрь нарцисс остролист

Цветы месяца рождения использовались веками, но их точное происхождение неясно. Некоторые историки полагают, что они возникли в Древнем Риме (поскольку цветы были обычным подарком и основным элементом декора в Римской империи). Кроме того, римляне были одной из первых цивилизаций, начавших отмечать дни рождения, что, возможно, привело к распределению цветов по месяцам. Со временем появился "язык цветов", позволяющий людям отправлять сообщения, используя символику и тайные значения различных цветов.

При посадке учитывайте зону зимостойкости каждого растения, время цветения, тип почвы, требования к поливу и солнечному свету. Не сочетайте низкорослые, солнцелюбивые растения с более высокими сортами, которые могут отбрасывать на них тень.

Например, бархатцы (цветок, появившийся на свет в октябре) и астры (цветок, появившийся на свет в сентябре) предъявляют схожие требования к выращиванию. Бархатцы цветут с начала лета до поздней осени, а астры, как правило, цветут с конца лета до начала осени, так что это пример великолепного сочетания.

Цветы могут придать вашему ландшафтному дизайну живучесть, подчеркнуть его красоту, текстуру и аромат. Чтобы добиться максимального эффекта от вашего дизайна, учитывайте оттенки и формы при подборе цветов с похожим временем цветения.

Всегда смотрите на свои цветочные пары, чтобы понять, не требуют ли какие-либо из них особого ухода. Но, в целом, лучше всего ухаживать за каждым цветком исходя из его конкретных потребностей. Например, гладиолус (цветок, "родившийся" в августе"), требует регулярной обрезки и сбалансированного удобрения с замедленным высвобождением каждые 4-6 недель в течение вегетационного периода.

Гвоздике (цветку, "родившемуся" в январе) требуется 4-6 часов ежедневного солнечного света и удобренная почва с рН 6,7-6,9. Жонкиль (цветок, "родившийся" в марте), необходимо сажать в хорошо дренируемую почву и регулярно поливать.