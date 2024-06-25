Цветы месяца рождения: как посадить семейный сад

Создайте значимый и запоминающийся ландшафт для себя и своих близких, посадив цветы месяца рождения вашей семьи. Они имеют особое символическое значение, как камни рождения и знаки зодиака. Многие считают, что они могут отражать вашу индивидуальность, эмоции и отношения, помогая вам установить более глубокую связь с природой. Мы подробно расскажем о традиционных цветах по месяцам рождения.
В каждом месяце появляется по одному первичному и вторичному цветку. Это связано с тем, что не во всех культурах принято определять, какие цветы подходят для каждого месяца (а некоторые цветы недоступны в зависимости от региона). Чтобы найти пару цветов для вашего рождения, посмотрите на следующую таблицу.
|Месяц рождения
|Основной цветок
|Второстепенный цветок
|Январь
|гвоздика
|подснежник
|Февраль
|фиалка
|примула
|Март
|нарцисс
|джонкуил
|Апрель
|маргаритка
|душистый горошек
|Май
|ландыш
|боярышник
|Июнь
|роза
|жимолость
|Июль
|живокость
|водяная лилия
|Август
|гладиолусы
|мак
|Сентябрь
|астра
|утренняя слава
|Октябрь
|календула
|космея
|Ноябрь
|хризантема
|пион
|Декабрь
|нарцисс
|остролист
Цветы месяца рождения использовались веками, но их точное происхождение неясно. Некоторые историки полагают, что они возникли в Древнем Риме (поскольку цветы были обычным подарком и основным элементом декора в Римской империи). Кроме того, римляне были одной из первых цивилизаций, начавших отмечать дни рождения, что, возможно, привело к распределению цветов по месяцам. Со временем появился "язык цветов", позволяющий людям отправлять сообщения, используя символику и тайные значения различных цветов.
При посадке учитывайте зону зимостойкости каждого растения, время цветения, тип почвы, требования к поливу и солнечному свету. Не сочетайте низкорослые, солнцелюбивые растения с более высокими сортами, которые могут отбрасывать на них тень.
Например, бархатцы (цветок, появившийся на свет в октябре) и астры (цветок, появившийся на свет в сентябре) предъявляют схожие требования к выращиванию. Бархатцы цветут с начала лета до поздней осени, а астры, как правило, цветут с конца лета до начала осени, так что это пример великолепного сочетания.
Цветы могут придать вашему ландшафтному дизайну живучесть, подчеркнуть его красоту, текстуру и аромат. Чтобы добиться максимального эффекта от вашего дизайна, учитывайте оттенки и формы при подборе цветов с похожим временем цветения.
Всегда смотрите на свои цветочные пары, чтобы понять, не требуют ли какие-либо из них особого ухода. Но, в целом, лучше всего ухаживать за каждым цветком исходя из его конкретных потребностей. Например, гладиолус (цветок, "родившийся" в августе"), требует регулярной обрезки и сбалансированного удобрения с замедленным высвобождением каждые 4-6 недель в течение вегетационного периода.
Гвоздике (цветку, "родившемуся" в январе) требуется 4-6 часов ежедневного солнечного света и удобренная почва с рН 6,7-6,9. Жонкиль (цветок, "родившийся" в марте), необходимо сажать в хорошо дренируемую почву и регулярно поливать.
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