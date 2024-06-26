Многие выливают эту драгоценную жидкость, а зря: польза для сада неоценима

Как использовать воду после варки овощей на участке

0:44 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

В следующий раз, когда будете готовить овощи на плите (на пару или отваривая), не сливайте эту драгоценную воду в канализацию! Эта (несолёная) вода насыщена питательными веществами, которые можно использовать для удобрения ваших комнатных и садовых растений. Просто используйте её для полива как обычно.

Фото: Pravda.Ru by Эльвира Махмутова

Вы также можете сохранить овощные очистки в пакете или небольшом ведёрке, отварить их в воде и дать им остыть и настояться в течение ночи. Процедите и полейте растения полученной жидкостью.

Лучше всего вносить удобрения рано утром — растения не испытывают стресса от дневной жары, поэтому они более восприимчивы к усвоению питательных веществ.