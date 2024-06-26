Многие выливают эту драгоценную жидкость, а зря: польза для сада неоценима

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Как использовать воду после варки овощей на участке

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Садоводство » Советы

В следующий раз, когда будете готовить овощи на плите (на пару или отваривая), не сливайте эту драгоценную воду в канализацию! Эта (несолёная) вода насыщена питательными веществами, которые можно использовать для удобрения ваших комнатных и садовых растений. Просто используйте её для полива как обычно.

Как использовать воду после варки овощей на участке
Фото: Pravda.Ru by Эльвира Махмутова

Вы также можете сохранить овощные очистки в пакете или небольшом ведёрке, отварить их в воде и дать им остыть и настояться в течение ночи. Процедите и полейте растения полученной жидкостью.

Лучше всего вносить удобрения рано утром — растения не испытывают стресса от дневной жары, поэтому они более восприимчивы к усвоению питательных веществ.

Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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