Многие выливают эту драгоценную жидкость, а зря: польза для сада неоценима

В следующий раз, когда будете готовить овощи на плите (на пару или отваривая), не сливайте эту драгоценную воду в канализацию! Эта (несолёная) вода насыщена питательными веществами, которые можно использовать для удобрения ваших комнатных и садовых растений. Просто используйте её для полива как обычно.
Вы также можете сохранить овощные очистки в пакете или небольшом ведёрке, отварить их в воде и дать им остыть и настояться в течение ночи. Процедите и полейте растения полученной жидкостью.
Лучше всего вносить удобрения рано утром — растения не испытывают стресса от дневной жары, поэтому они более восприимчивы к усвоению питательных веществ.
Середина июля — горячая пора для любителей выращивать томаты на своём участке. В это время активно формируются и наливаются соками будущие плоды. Чтобы обеспечить им наилучшие условия роста и получить крупные, сочные помидоры, рекомендуем провести одну важную процедуру.