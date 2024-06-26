Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Ели "стрептококкаи", а получили сальмонеллу: отравление в Курске
Учёный Абунин подтвердил перебои в передаче данных со спутников GOES
Названы 3 эффективных способа экономии на бензине
В Томске страхового агента обвиняют в хищении 258 миллионов рублей
The Sun считает сборную Англии главным фаворитом нынешнего Евро-2024
Почему кошка прячет мордочку в руку
"Чтобы не было скучно сидеть": в Соликамске для зэков купили Play Station 4 Slim
Актёр Дмитрий Орлов признался, что мог стать инвалидом в 50 лет
Врач Бородина: неприятный запах может свидетельствовать о заболеваниях почек и печени
Готовим недорогое удобрение для ваших цветов: этому чаю из яичной скорлупы будут рады овощи

Чай из яичной скорлупы отлично подойдёт для удобрения

1:17
Садоводство » Советы

Садоводы не понаслышке знают о пользе яичной скорлупы. Её можно измельчать, использовать для рассады и, да, даже заваривать чай-удобрение! Чай-удобрение из яичной скорлупы — недорогая, богатая питательными веществами натуральная подкормка, поскольку она насыщает ваши растения значительной дозой кальция.

Чай из яичной скорлупы отлично подойдёт для удобрения
Фото: commons.wikimedia.org by Ji-Elle is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Брокколи, цветная капуста, мангольд и шпинат процветают благодаря дополнительной дозе этого богатого кальцием удобрения. Вашим помидорам, перцам и баклажанам она тоже пойдёт на пользу, поскольку повышенное содержание кальция помогает предотвратить гниль в конце цветения.

Как приготовить. Соберите пустую (чистую) яичную скорлупу. Вскипятите 5 л воды в большой кастрюле и добавьте 10—20 яичных скорлуп. Выключите огонь и оставьте настояться на ночь. Процедите охлаждённую жидкость и используйте её для полива растений.

Этот чай можно применять еженедельно. Разбавлять не нужно. В качестве альтернативы вы можете сохранить охлаждённую воду, оставшуюся от сваренных вкрутую яиц, при условии, что не добавляете в воду соль.

Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Популярное
Стало известно, в какую страну отправил учиться детей певец Филипп Киркоров

Выяснилось, куда Филипп Киркоров отправил сына и дочь получать образование.

Стало известно, где учатся дети Филиппа Киркорова
Этот июльский уход за томатами гарантирует вам огромные, сочные плоды
Простой секрет обильного и крупного урожая томатов: вот что нужно сделать в июле
Почему прогрев двигателя летом — секрет долгой жизни вашего авто
Чулпан Хаматова назвала настоящую причину своего увольнения из Нового Рижского театра
СМИ установили для Байдена очень низкую планку в дебатах с Трампом Дмитрий Плотников Россия получит доступ к военным базам и аэродромам Индии, что создаст угрозу США Любовь Степушова Язык рук — тоже язык, просто мы этого не замечаем Сергей Лебедев
Агата Муцениеце показала последствия пластики лица: "Наконец-то у меня ни одной морщинки"
Как чистотел может защитить ваш сад и огород от вредителей и болезней
В борьбе со слизнями помогут 2 эффективных метода: химикаты не нужны
В борьбе со слизнями помогут 2 эффективных метода: химикаты не нужны
Последние материалы
В киевской гостинице нашли труп американского атташе: следов явного убийства нет
Эксперт Ковалёв: Iphone в России точно продавать не запретят
Непомнящий: Португалия в любом сочетании футболистов сильнее, чем Грузия
Собаки и старость: как обеспечить комфорт и заботу вашему пожилому питомцу
Кейт Уинслет рассказала, что хранит своего "Оскара" в ванной комнате
Жертва вируса русофобии: секретарь совбеза Армении договорился до явного бреда
Власти Греции призывают туристов к осторожности из-за рекордной жары
Как приготовить курицу с пивом
Что нельзя перевозить в машине: от бензина до бейсбольной биты
Хорошие сорта колоновидных яблонь, подходящие для средней полосы РФ
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников