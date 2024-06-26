Готовим недорогое удобрение для ваших цветов: этому чаю из яичной скорлупы будут рады овощи

Чай из яичной скорлупы отлично подойдёт для удобрения

1:17 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Садоводы не понаслышке знают о пользе яичной скорлупы. Её можно измельчать, использовать для рассады и, да, даже заваривать чай-удобрение! Чай-удобрение из яичной скорлупы — недорогая, богатая питательными веществами натуральная подкормка, поскольку она насыщает ваши растения значительной дозой кальция.

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Брокколи, цветная капуста, мангольд и шпинат процветают благодаря дополнительной дозе этого богатого кальцием удобрения. Вашим помидорам, перцам и баклажанам она тоже пойдёт на пользу, поскольку повышенное содержание кальция помогает предотвратить гниль в конце цветения.

Как приготовить. Соберите пустую (чистую) яичную скорлупу. Вскипятите 5 л воды в большой кастрюле и добавьте 10—20 яичных скорлуп. Выключите огонь и оставьте настояться на ночь. Процедите охлаждённую жидкость и используйте её для полива растений.

Этот чай можно применять еженедельно. Разбавлять не нужно. В качестве альтернативы вы можете сохранить охлаждённую воду, оставшуюся от сваренных вкрутую яиц, при условии, что не добавляете в воду соль.