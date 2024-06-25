Сорняки после прополки не выбрасываю: готовлю из них суперчай для помидоров в саду

Чай из сорняков станет отличным удобрением для растений

Когда в вашем саду появляются нежелательные сорняки, приготовьте чай-удобрение! На самом деле, большинство сорняков содержат много важных питательных веществ, таких как азот, фосфор и калий, которые потребляют ваши садовые растения.

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Среди сорняков обязательно выбирайте те, которые ещё не дали всходов или не были опрысканы химикатами. Богатые питательными веществами сорняки, которые идеально подходят для приготовления такого чая, — это люцерна, тысячелистник, портулак, нут, одуванчики, дикий фенхель и жгучая крапива (особенно если срезать их весной).

Окопник понравится вашим помидорам и другим плодовым растениям. Замачивание листьев в воде вытягивает питательные вещества.

В следующий раз, когда будете пропалывать свой сад, бросьте все сорняки в ведро. Залейте их водой, накройте и дайте настояться в течение нескольких дней, максимум трех недель. Ваш чай будет готов, когда он почернеет и начнет источать неприятный запах. Процедите с помощью ткани или ситечка.

Применение. Применяйте этот чай-удобрение в разбавленном виде (одна часть чая на десять частей воды) не реже одного раза в неделю. Поливайте растения у основания из лейки или распыляйте на растения в качестве внекорневой (листовой) подкормки.