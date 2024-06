Сорняки после прополки не выбрасываю: готовлю из них суперчай для помидоров в саду

Когда в вашем саду появляются нежелательные сорняки, приготовьте чай-удобрение! На самом деле, большинство сорняков содержат много важных питательных веществ, таких как азот, фосфор и калий, которые потребляют ваши садовые растения.

Фото: flickr.com by John Tann is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic