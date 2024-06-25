Сорняки после прополки не выбрасываю: готовлю из них суперчай для помидоров в саду

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Чай из сорняков станет отличным удобрением для растений

Садоводство » Советы

Когда в вашем саду появляются нежелательные сорняки, приготовьте чай-удобрение! На самом деле, большинство сорняков содержат много важных питательных веществ, таких как азот, фосфор и калий, которые потребляют ваши садовые растения.

Чай из сорняков станет отличным удобрением для растений
Фото: flickr.com by John Tann is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Среди сорняков обязательно выбирайте те, которые ещё не дали всходов или не были опрысканы химикатами. Богатые питательными веществами сорняки, которые идеально подходят для приготовления такого чая, — это люцерна, тысячелистник, портулак, нут, одуванчики, дикий фенхель и жгучая крапива (особенно если срезать их весной).

Окопник понравится вашим помидорам и другим плодовым растениям. Замачивание листьев в воде вытягивает питательные вещества.

В следующий раз, когда будете пропалывать свой сад, бросьте все сорняки в ведро. Залейте их водой, накройте и дайте настояться в течение нескольких дней, максимум трех недель. Ваш чай будет готов, когда он почернеет и начнет источать неприятный запах. Процедите с помощью ткани или ситечка.

Применение. Применяйте этот чай-удобрение в разбавленном виде (одна часть чая на десять частей воды) не реже одного раза в неделю. Поливайте растения у основания из лейки или распыляйте на растения в качестве внекорневой (листовой) подкормки.

Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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