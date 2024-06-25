Эти цветы отлично растут даже без полноценного ухода: идеальны для занятых огородников

Многие дачники не имеют времени на полноценный уход за цветником, поэтому цветы сажают не все. Однако даже на маленькой даче хочется создать уголок для отдыха, утопающий в цветах и зелени, притенённый деревьями и красиво оформленный.
Многолетники могут стать отличным решением. Эти растения цветут даже при минимальном уходе
Нетребовательные многолетники
Лилейники. Неприхотливые и красивые растения, цветущие обильно, хотя каждый цветок цветёт лишь один день. Лилейники хорошо переносят засуху и неблагоприятные условия. Предпочитают солнечные места, в полутени цветение менее обильное. Почва должна быть дренированной, чтобы избежать корневой гнили. Отцветшие цветки лучше удалять, чтобы стимулировать новую волну цветения.
Ирисы. Эти растения делятся на две группы: одни размножаются луковицами, другие – корневищами. Ирисы могут быть бородатые и безбородые. Они неприхотливы и не требуют частого полива, хорошо переносят засуху. Любят солнечные места и дренированную почву. После цветения нужно обрезать стебли и убрать листву по окончании вегетации.
Эхинацея тоже является очень нетребовательным растением, которое украсит ваш цветник без лишних хлопот.
Татьяна Навка рассказала, как они с подругами проносили алкоголь и рыбу в больницу для Анастасии Заворотнюк, которая в то время боролась с раком.