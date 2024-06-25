Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Изысканный рецепт мяса по-французски
Сергей Бурунов рассказал об обиде родных из-за съёмок
К касту шпионского сериала Джорджа Клуни может присоединиться Майкл Фассбендер
Отпечатки пальцев помогут узнать, принимают ли больные туберкулёзом антибиотики
Лиза Арзамасова задумалась о профессии сына Льва
Доля золота в мировых резервах продолжит увеличиваться
Актёр Роман Курцын в начале карьеры месяц спал на Ярославском вокзале
Таиланд привлекает посольства для борьбы с нелегальными экскурсоводами
Эксперты: исключение ОСАГО из процедуры регистрации авто упростит жизнь водителям
Эти цветы отлично растут даже без полноценного ухода: идеальны для занятых огородников

Подборка нетребовательных цветов для занятых дачников

Садоводство » Цветы

Многие дачники не имеют времени на полноценный уход за цветником, поэтому цветы сажают не все. Однако даже на маленькой даче хочется создать уголок для отдыха, утопающий в цветах и зелени, притенённый деревьями и красиво оформленный. 

Подборка нетребовательных цветов для занятых дачников
Фото: commons.wikimedia.org by Kor!An (Андрей Корзун) is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Многолетники могут стать отличным решением. Эти растения цветут даже при минимальном уходе 

Нетребовательные многолетники

Лилейники. Неприхотливые и красивые растения, цветущие обильно, хотя каждый цветок цветёт лишь один день. Лилейники хорошо переносят засуху и неблагоприятные условия. Предпочитают солнечные места, в полутени цветение менее обильное. Почва должна быть дренированной, чтобы избежать корневой гнили. Отцветшие цветки лучше удалять, чтобы стимулировать новую волну цветения.

Ирисы.  Эти растения делятся на две группы: одни размножаются луковицами, другие – корневищами. Ирисы могут быть бородатые и безбородые. Они неприхотливы и не требуют частого полива, хорошо переносят засуху. Любят солнечные места и дренированную почву. После цветения нужно обрезать стебли и убрать листву по окончании вегетации.

Эхинацея тоже является очень нетребовательным растением, которое украсит ваш цветник без лишних хлопот.

Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Популярное
Девчонки, я вас умоляю: Навка рассказала, о чём просила Заворотнюк, находясь в больнице

Татьяна Навка рассказала, как они с подругами проносили алкоголь и рыбу в больницу для Анастасии Заворотнюк, которая в то время боролась с раком.

Навка рассказала, как тайком носила в больницу вино для Анастасии Заворотнюк
Украинская певица Лобода показала фото из больницы после операции на руке
Украинская певица Светлана Лобода оказалась в больнице
Стало известно о тайной просьбе Анастасии Заворотнюк, о которой не знал даже её муж Пётр Чернышёв
Зола и уксус — секретное удобрение для продвинутых огородников
Применение авиабомб ФАБ-3000 на спецоперации себя оправдает Дмитрий Плотников Россия получит доступ к военным базам и аэродромам Индии, что создаст угрозу США Любовь Степушова Язык рук — тоже язык, просто мы этого не замечаем Сергей Лебедев
Простой рецепт малосольных огурцов: засаливаем их холодным способом в газированной воде
Картошка будет в разы вкуснее: при варке киньте в воду этот продукт — захочется готовить постоянно
Забудьте о прополке: уникальный способ раз и навсегда избавиться от сорняков на грядках
Забудьте о прополке: уникальный способ раз и навсегда избавиться от сорняков на грядках
Последние материалы
Отпечатки пальцев помогут узнать, принимают ли больные туберкулёзом антибиотики
Лиза Арзамасова задумалась о профессии сына Льва
Доля золота в мировых резервах продолжит увеличиваться
Актёр Роман Курцын в начале карьеры месяц спал на Ярославском вокзале
Таиланд привлекает посольства для борьбы с нелегальными экскурсоводами
Эксперты: исключение ОСАГО из процедуры регистрации авто упростит жизнь водителям
Рита Дакота и Фёдор Белогай планируют завести ребёнка
Беременная Погребняк рассказала, что Бузова станет крёстной мамой малыша
Кекс в стакане в микроволновке: десерт за 15 минут
Почему при открытии крышки бензобака шипит и что с этим делать
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников