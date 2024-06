Эти цветы отлично растут даже без полноценного ухода: идеальны для занятых огородников

Многие дачники не имеют времени на полноценный уход за цветником, поэтому цветы сажают не все. Однако даже на маленькой даче хочется создать уголок для отдыха, утопающий в цветах и зелени, притенённый деревьями и красиво оформленный.

Фото: commons.wikimedia.org by Kor!An (Андрей Корзун) is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported