Эти цветы отлично растут даже без полноценного ухода: идеальны для занятых огородников

Подборка нетребовательных цветов для занятых дачников

Многие дачники не имеют времени на полноценный уход за цветником, поэтому цветы сажают не все. Однако даже на маленькой даче хочется создать уголок для отдыха, утопающий в цветах и зелени, притенённый деревьями и красиво оформленный.

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Многолетники могут стать отличным решением. Эти растения цветут даже при минимальном уходе

Нетребовательные многолетники

Лилейники. Неприхотливые и красивые растения, цветущие обильно, хотя каждый цветок цветёт лишь один день. Лилейники хорошо переносят засуху и неблагоприятные условия. Предпочитают солнечные места, в полутени цветение менее обильное. Почва должна быть дренированной, чтобы избежать корневой гнили. Отцветшие цветки лучше удалять, чтобы стимулировать новую волну цветения.

Ирисы. Эти растения делятся на две группы: одни размножаются луковицами, другие – корневищами. Ирисы могут быть бородатые и безбородые. Они неприхотливы и не требуют частого полива, хорошо переносят засуху. Любят солнечные места и дренированную почву. После цветения нужно обрезать стебли и убрать листву по окончании вегетации.

Эхинацея тоже является очень нетребовательным растением, которое украсит ваш цветник без лишних хлопот.