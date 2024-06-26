Выбираем сорта колоновидных яблонь: эти сорта отличаются урожайностью и морозостойкостью

Хотя можно посадить одну колоновидную яблоню, для получения достаточного урожая рекомендуется сажать несколько деревьев. Размещайте их группами по срокам созревания, чтобы обеспечить последовательный сбор урожая.
Выбирайте сорта с хорошей устойчивостью к болезням и морозам, способные расти в неблагоприятных условиях. Рекомендуется приобретать саженцы-однолетки, так как их приживаемость выше по сравнению с "двухлетками". Покупайте саженцы в проверенных питомниках и обращайте внимание на состояние корневой системы, предпочтительно с закрытой корневой системой. Подбирайте сорта, подходящие для вашей местности.
Рекомендуемые сорта: "Московское ожерелье", "Останкино", "Валюта", "Кумир", "Арбат", "Бельфлёр (китайка)", "Президент", "Голден Делишес", "Медок", "Янтарное ожерелье".
Эти сорта известны своей хорошей урожайностью, морозостойкостью и устойчивостью к болезням, что делает их отличным выбором для выращивания в регионах средней полосы РФ.
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