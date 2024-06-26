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Выбираем сорта колоновидных яблонь: эти сорта отличаются урожайностью и морозостойкостью

Хорошие сорта колоновидных яблонь, подходящие для средней полосы РФ

1:07
Садоводство » Советы

Хотя можно посадить одну колоновидную яблоню, для получения достаточного урожая рекомендуется сажать несколько деревьев. Размещайте их группами по срокам созревания, чтобы обеспечить последовательный сбор урожая.

Хорошие сорта колоновидных яблонь, подходящие для средней полосы РФ
Фото: commons.wikimedia.org by Vici is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Выбирайте сорта с хорошей устойчивостью к болезням и морозам, способные расти в неблагоприятных условиях. Рекомендуется приобретать саженцы-однолетки, так как их приживаемость выше по сравнению с "двухлетками". Покупайте саженцы в проверенных питомниках и обращайте внимание на состояние корневой системы, предпочтительно с закрытой корневой системой. Подбирайте сорта, подходящие для вашей местности.

Рекомендуемые сорта: "Московское ожерелье", "Останкино", "Валюта", "Кумир", "Арбат", "Бельфлёр (китайка)", "Президент", "Голден Делишес", "Медок", "Янтарное ожерелье".

Эти сорта известны своей хорошей урожайностью, морозостойкостью и устойчивостью к болезням, что делает их отличным выбором для выращивания в регионах средней полосы РФ.

Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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