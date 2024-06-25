Обрезаем колоновидные яблони правильно: советы дала агроном

Колоновидные яблони — это особый вид яблонь, отличающийся компактной и узкой формой роста. У таких деревьев почти отсутствуют боковые ветви, и они растут преимущественно вверх, что придаёт им колонновидную форму.
Колоновидные яблони требуют обрезки. О том, как это правильно сделать, рассказала агроном Нелли Гуляева в Дзен-канале "Учёный агроном".
При посадке саженец обрезать не нужно. Со второго года приступайте к формированию колонны, подрезая молодые ветки на 1-2 почки. При необходимости выполняйте санитарную обрезку, удаляя поражённые и повреждённые ветви.
Никогда не срезайте верхушечную почку, так как это приведёт к разрастанию дерева в ширину. Если верхушечная почка погибла или повреждена, это не повлияет на здоровье яблони, но она потеряет свою колоновидную форму.
Выяснилось, куда Филипп Киркоров отправил сына и дочь получать образование.