Ухаживаем за колоновидными яблонями: ключевые правила, соблюдение которых приведёт к хорошему урожаю

Как правильно ухаживать за колоновидными яблонями?

1:07 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Забота о колоновидных яблонях требует особого подхода. Важно не перекапывать почву в зоне стволового круга, где посажен молодой саженец или зрелое дерево. Также следует избегать лишнего рыхления или делать это очень осторожно, поскольку корни этих деревьев располагаются близко к поверхности и легко могут быть повреждены, что может привести к заболеваниям или даже гибели растения.

Фото: commons.wikimedia.org by Андрей Колычев is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

Эти яблони требуют регулярного полива из-за поверхностного расположения корней, которые не способны извлекать влагу из глубин почвы. Однако избыток влаги также вреден, поэтому необходимо обеспечить умеренное орошение.

После посадки рекомендуется мульчировать стволовую зону, чтобы сохранить и эффективно использовать влагу.

Регулярное внесение минеральных удобрений и органики поможет деревьям сохранить здоровье и благополучие.

При необходимости лучше использовать биологические или народные средства для борьбы с вредителями и болезнями, избегая химических препаратов, если это возможно.

