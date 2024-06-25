Ухаживаем за колоновидными яблонями: ключевые правила, соблюдение которых приведёт к хорошему урожаю

Забота о колоновидных яблонях требует особого подхода. Важно не перекапывать почву в зоне стволового круга, где посажен молодой саженец или зрелое дерево. Также следует избегать лишнего рыхления или делать это очень осторожно, поскольку корни этих деревьев располагаются близко к поверхности и легко могут быть повреждены, что может привести к заболеваниям или даже гибели растения.
Эти яблони требуют регулярного полива из-за поверхностного расположения корней, которые не способны извлекать влагу из глубин почвы. Однако избыток влаги также вреден, поэтому необходимо обеспечить умеренное орошение.
После посадки рекомендуется мульчировать стволовую зону, чтобы сохранить и эффективно использовать влагу.
Регулярное внесение минеральных удобрений и органики поможет деревьям сохранить здоровье и благополучие.
При необходимости лучше использовать биологические или народные средства для борьбы с вредителями и болезнями, избегая химических препаратов, если это возможно.
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