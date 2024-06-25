Вот почему малина плохо плодоносит: рассказываем о выборе места для посадки культуры

Где лучше посадить малину, чтобы она хорошо плодоносила?

1:37 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Малине требуется обильное солнечное освещение для успешного роста и развития. В южных регионах рекомендуется временное притенение от солнца в периоды наибольшей жары, чтобы избежать перегрева. В средних широтах также допускается лёгкое притенение, особенно если другие варианты недоступны. В холодных регионах необходимо обеспечить малине доступ к солнечному свету на протяжении всего дня.

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Кустарнику не подходят места с высоким уровнем грунтовых вод, так как его корни находятся близко к поверхности почвы и чувствительны к застою воды. Поэтому стоит избегать посадки в низинах или землях с избыточной влажностью.

Необходимо учитывать режим полива малины, особенно в периоды засухи, чтобы предотвратить пересыхание ягод и опадение листьев. Для экономного расхода влаги и подавления сорняков рекомендуется покрыть почву вокруг кустов мульчей.

Следует избегать посадки малины вблизи крупных деревьев, так как они конкурируют за питание и влагу, что может негативно сказаться на росте кустов и качестве урожая. Также не рекомендуется соседство с растениями семейства розоцветных из-за общих вредителей и болезней.

Для обеспечения устойчивости малины можно использовать высокие грядки или опорные конструкции. Хорошим местом для посадки является полоса вдоль южного забора или строения. Это позволяет максимально использовать солнечное освещение и защитить растения от холодных ветров с севера.

