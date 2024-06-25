Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Почему не стоит заправлять полный бак: влияние времени и температуры на топливо
Готовим влажный пирог с финиками
Чем отличаются характеры котов и кошек
Новак анонсировал новый нацпроект для роста экономики России
В Австралии были обнаружены остатки древней земной коры
Юрий Лоза пожаловался на ремонтные работы у дома: "Кошмар продолжается"
Три распространённые ошибки в макияже, из-за которых глаза кажутся меньше
Загитова пообещала поклонникам "открыть дверь в новое пространство"
Спектакль "Хомяк на Мостовой" покажут в Театре эстрады
Вот почему малина плохо плодоносит: рассказываем о выборе места для посадки культуры

Где лучше посадить малину, чтобы она хорошо плодоносила?

1:37
Садоводство » Советы

Малине требуется обильное солнечное освещение для успешного роста и развития. В южных регионах рекомендуется временное притенение от солнца в периоды наибольшей жары, чтобы избежать перегрева. В средних широтах также допускается лёгкое притенение, особенно если другие варианты недоступны. В холодных регионах необходимо обеспечить малине доступ к солнечному свету на протяжении всего дня.

Где лучше посадить малину, чтобы она хорошо плодоносила?
Фото: commons.wikimedia.org by Neda996 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Кустарнику  не подходят места с высоким уровнем грунтовых вод, так как его корни находятся близко к поверхности почвы и чувствительны к застою воды. Поэтому стоит избегать посадки в низинах или землях с избыточной влажностью.

Необходимо учитывать режим полива малины, особенно в периоды засухи, чтобы предотвратить пересыхание ягод и опадение листьев. Для экономного расхода влаги и подавления сорняков рекомендуется покрыть почву вокруг кустов мульчей.

Следует избегать посадки малины вблизи крупных деревьев, так как они конкурируют за питание и влагу, что может негативно сказаться на росте кустов и качестве урожая. Также не рекомендуется соседство с растениями семейства розоцветных из-за общих вредителей и болезней.

Для обеспечения устойчивости малины можно использовать высокие грядки или опорные конструкции. Хорошим местом для посадки является полоса вдоль южного забора или строения. Это позволяет максимально использовать солнечное освещение и защитить растения от холодных ветров с севера.
 

Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Популярное
Украинская певица Светлана Лобода оказалась в больнице

Артистка рассказала о проблемах со здоровьем.

Украинская певица Лобода показала фото из больницы после операции на руке
Татьяна Навка рассказала, о чём Анастасия Заворотнюк просила втайне от мужа
Стало известно о тайной просьбе Анастасии Заворотнюк, о которой не знал даже её муж Пётр Чернышёв
Девчонки, я вас умоляю: Навка рассказала, о чём просила Заворотнюк, находясь в больнице
Зола и уксус — секретное удобрение для продвинутых огородников
Взятие грунта с обратной стороны Луны — сложная техническая задача Дмитрий Плотников Россия получит доступ к военным базам и аэродромам Индии, что создаст угрозу США Любовь Степушова Язык рук — тоже язык, просто мы этого не замечаем Сергей Лебедев
Простой рецепт малосольных огурцов: засаливаем их холодным способом в газированной воде
Картошка будет в разы вкуснее: при варке киньте в воду этот продукт — захочется готовить постоянно
Забудьте о прополке: уникальный способ раз и навсегда избавиться от сорняков на грядках
Забудьте о прополке: уникальный способ раз и навсегда избавиться от сорняков на грядках
Последние материалы
Юрий Лоза пожаловался на ремонтные работы у дома: "Кошмар продолжается"
Загитова пообещала поклонникам "открыть дверь в новое пространство"
В США назвали последствия визита Путина в КНДР для Запада
Спектакль "Хомяк на Мостовой" покажут в Театре эстрады
Врач Липшульц: бесплодие повышает риск рака у мужчин
Исследование: фильм "Тур с Иванушками" смотрят женщины старше 35 лет
Врач Калинчев: смузи-диеты приводят к энергодефициту
Врач Тарасов: лечение ожогов от борщевика народными методами может нанести вред
С 2025 года регионы смогут вводить туристический сбор
Врач Москалев: препарат наиболее эффективен при дозировке 2-4 мг в сутки
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников