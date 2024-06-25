Вереск будет радовать отличным цветением: названы ключевые правила выращивания

Многие покупают вереск, но после высадки он погибает. Важно соблюдать несколько условий, чтобы избежать проблем.
Вереск предпочитает солнечные места, но может расти и в полутени. Любит кислые, хорошо дренированные грунты. Важно избегать застоя воды у корней. Важен умеренный, регулярный полив, чтобы поддерживать влажность в периоды засухи.
Своевременно удаляйте отцветшие соцветия. Это способствует новому цветению и формированию куста. Вереск хорошо переносит мороз, но молодые растения лучше укрыть.
Ключевое внимание нужно уделить правильной посадке. Для этого готовьте смесь из торфа, песка и серы или добавьте кислый торф и серу. Кислый торф, который можно купить в специализированных магазинах, идеально подходит, так как обладает свойствами сфагнума, растущего в тех же условиях, что и вереск.
Артистка рассказала о проблемах со здоровьем.