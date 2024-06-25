Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Анна Калашникова заявила, что Анастасия Решетова верила в молчание Алсу
Аудитор Счётной палаты Трунова оценила долю расходов россиян на ЖКХ в 10%
Макияж для зрелой кожи: советы и трюки от профессионального визажиста
В Чехии найден один из самых длинных в Европе курганов
Актриса Татьяна Лютаева опубликовала снимки с внучкой от Агнии Дитковските
Корпоративная пенсия — важный инструмент финансовой стабильности в будущем
Фрикадельки из чечевицы, киноа и семян конопли: для разгрузочных дней
Леру Кудрявцева возмущена детским мультфильмом по российском ТВ
Калашникова рассказала, что Лепс бросил пить после знакомства с 18-летней школьницей
В борьбе со слизнями помогут 2 эффективных метода: химикаты не нужны

Простые методы избавления от слизней

1:17
Садоводство » Вредители и болезни

Слизни — это мягкотелые беспанцирные моллюски, принадлежащие к классу брюхоногих. Они вредят сельскохозяйственным и садовым культурам, поедая листья, стебли и плоды растений. Слизни активны в условиях высокой влажности и оставляют за собой характерный слизистый след.

Простые методы избавления от слизней
Фото: commons.wikimedia.org by Jerzy Strzelecki is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

Создание барьеров для борьбы со слизнями. Организуйте "колючую" защитную полосу из древесной золы, опилок, крупного песка, шелухи злаков, кирпичной крошки или яичной скорлупы. Эти материалы создадут барьер, который слизни не смогут преодолеть. Лучше всего расположить такую полосу по периметру всего участка, чтобы предотвратить проникновение вредителей с соседних территорий.

Привлечение естественных врагов. Установите приспособления для привлечения птиц, лягушек и ящериц, которые являются естественными врагами слизней. Постройте скворечники — птицы поедают не только слизней, но и других вредителей. Высадите растения (розмарин, тимьян, полынь и майоран). Они своим ароматом отпугивают вредителей. Эти растения можно сочетать с защитной полосой, высаживая их по периметру участка.

 

Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Популярное
Стало известно о тайной просьбе Анастасии Заворотнюк, о которой не знал даже её муж Пётр Чернышёв

Татьяна Навка рассказала, о чём Анастасия Заворотнюк просила втайне от мужа.

Татьяна Навка рассказала, о чём Анастасия Заворотнюк просила втайне от мужа
Украинская певица Лобода показала фото из больницы после операции на руке
Украинская певица Светлана Лобода оказалась в больнице
Девчонки, я вас умоляю: Навка рассказала, о чём просила Заворотнюк, находясь в больнице
Зола и уксус — секретное удобрение для продвинутых огородников
Россия получит доступ к военным базам и аэродромам Индии, что создаст угрозу США Любовь Степушова Язык рук — тоже язык, просто мы этого не замечаем Сергей Лебедев Американские дроны-разведчики надо срочно изгонять из акватории Чёрного моря Дмитрий Плотников
Простой рецепт малосольных огурцов: засаливаем их холодным способом в газированной воде
Картошка будет в разы вкуснее: при варке киньте в воду этот продукт — захочется готовить постоянно
Забудьте о прополке: уникальный способ раз и навсегда избавиться от сорняков на грядках
Забудьте о прополке: уникальный способ раз и навсегда избавиться от сорняков на грядках
Последние материалы
Как отполировать автомобиль без полиролей
Мультфильм "Шрек 5" запустили в производство
Первый тренер Глушенкова считает, что из "Зенита" легче перебраться в Европу
Врач Малиновская: пакетированный чай не опаснее других продуктов из магазина
Угледобывающая отрасль России находится в упадке: анализ ситуации
Депутат Гаврилов: будьте бдительны при покупке жилья, которым владели менее 5 лет
Коты откликаются на "кис-кис" в силу условного рефлекса
Блогерша Лерчек приняла участие в съёмках клипа Стаса Костюшкина и Давы
В России будут применять инновационный метод лечения витилиго
Турист из Казахстана повредил историческое здание в Помпеях
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников