В борьбе со слизнями помогут 2 эффективных метода: химикаты не нужны

Простые методы избавления от слизней

1:17 Your browser does not support the audio element. Садоводство Вредители и болезни

Слизни — это мягкотелые беспанцирные моллюски, принадлежащие к классу брюхоногих. Они вредят сельскохозяйственным и садовым культурам, поедая листья, стебли и плоды растений. Слизни активны в условиях высокой влажности и оставляют за собой характерный слизистый след.

Фото: commons.wikimedia.org by Jerzy Strzelecki is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

Создание барьеров для борьбы со слизнями. Организуйте "колючую" защитную полосу из древесной золы, опилок, крупного песка, шелухи злаков, кирпичной крошки или яичной скорлупы. Эти материалы создадут барьер, который слизни не смогут преодолеть. Лучше всего расположить такую полосу по периметру всего участка, чтобы предотвратить проникновение вредителей с соседних территорий.

Привлечение естественных врагов. Установите приспособления для привлечения птиц, лягушек и ящериц, которые являются естественными врагами слизней. Постройте скворечники — птицы поедают не только слизней, но и других вредителей. Высадите растения (розмарин, тимьян, полынь и майоран). Они своим ароматом отпугивают вредителей. Эти растения можно сочетать с защитной полосой, высаживая их по периметру участка.