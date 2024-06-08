От слизней избавитесь эффективно: 3 проверенных народных способа

Слизни — это беспанцирные моллюски, вредители, которые питаются растениями, нанося ущерб огородным и садовым культурам. Они активны в ночное время и во влажных условиях, оставляя за собой слизистый след.
Эти средства помогут избавиться от вредителей.
Едкие порошки. Используйте древесную золу, горчичный порошок, табачную пыль или негашёную известь. Эти вещества отпугивают слизней благодаря своему раздражающему эффекту.
Кукурузная мука. Разложите кукурузную муку на плоских тарелочках по участку. Слизни обожают кукурузную муку, но не могут её переварить, что приводит к их гибели.
Пивные ловушки. Этот проверенный метод привлекает слизней с помощью пива. Можно налить пиво в плоские тарелочки и расставить их на участке, собирая "подвыпивших" слизней. Ещё один вариант — закопать поллитровые банки, наполовину заполненные пивом, так, чтобы края не возвышались над почвой. Оставьте их на ночь, а утром в банках найдёте множество слизней.
Тля - один из самых распространённых и вредоносных насекомых-вредителей в садах и огородах. Эти мелкие сосущие насекомые высасывают соки из растений, вызывая их ослабление, деформацию листьев и даже гибель. Бороться с ними непросто, но есть простой и эффективный способ - приготовить домашний инсектицидный раствор.