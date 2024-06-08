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От слизней избавитесь эффективно: 3 проверенных народных способа

Естественные средства для борьбы со слизнями

1:09
Садоводство » Вредители и болезни

Слизни — это беспанцирные моллюски, вредители, которые питаются растениями, нанося ущерб огородным и садовым культурам. Они активны в ночное время и во влажных условиях, оставляя за собой слизистый след.

Естественные средства для борьбы со слизнями
Фото: commons.wikimedia. org by Aske Holst is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license

Эти средства помогут избавиться от вредителей.

Едкие порошки. Используйте древесную золу, горчичный порошок, табачную пыль или негашёную известь. Эти вещества отпугивают слизней благодаря своему раздражающему эффекту.

Кукурузная мука. Разложите кукурузную муку на плоских тарелочках по участку. Слизни обожают кукурузную муку, но не могут её переварить, что приводит к их гибели.

Пивные ловушки. Этот проверенный метод привлекает слизней с помощью пива. Можно налить пиво в плоские тарелочки и расставить их на участке, собирая "подвыпивших" слизней. Ещё один вариант — закопать поллитровые банки, наполовину заполненные пивом, так, чтобы края не возвышались над почвой. Оставьте их на ночь, а утром в банках найдёте множество слизней.

Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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