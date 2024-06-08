От луковой мухи избавляемся оперативно: простой настой избавит от вредителя

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Как избавиться от луковой мухи?

0:58
Садоводство » Вредители и болезни

Луковая муха — это вредитель, поражающий различные луковичные культуры. Взрослое насекомое внешне напоминает обычную муху, но его личинки (мелкие белые червячки) наносят основной ущерб растениям, поедая луковицы и корни. Это может привести к гниению, ослаблению растений и значительному снижению урожайности.  

Как избавиться от луковой мухи?
Фото: hear.org by Forest & Kim Starr is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

Этот раствор поможет избавиться от вредителя. Возьмите 0,5 чайной ложки борной кислоты, 3 капли йода и одну столовую ложку нашатырного спирта на 10 литров воды. Полейте этим раствором под каждый лук по стакану.

Хорошо помогает настой одуванчика. Обработку грядок можно делать и сейчас, пока вредитель не начал активно действовать. Обрабатывайте грядки настоем корней одуванчика (200 г на 10 л воды) не чаще одного раза в неделю.

Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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