Почему трава не растёт там, где ходят куры, и как это исправить?

Что делать, если куры вытаптывают газон

2:16 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Многие садоводы и дачники сталкиваются с проблемой постоянно вытоптанных, проплешин на газоне в местах, где обитают куры. Несмотря на все старания по уходу за травяным покровом, зелёный ковёр на птичьем дворе так и не восстанавливается. В чём же причина и как с ней бороться?

Фото: commons.wikimedia.org by Shadowmeld Photography is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

1. Уплотнение почвы

Куриные лапки постоянно утаптывают и переуплотняют верхний слой грунта, что мешает нормальному росту и развитию травы. Плотная почва становится непроницаемой для воды, воздуха и питательных веществ, необходимых растениям.

2. Регулярное выклёвывание

Куры не только вытаптывают траву, но и выклевывают ее до самого корня. Этот процесс полностью уничтожает растительный покров, не давая ему возможности восстановиться.

3. Загрязнение экскрементами

Постоянные загрязнения участка куриным пометом создают неблагоприятную среду для роста травы. Высокое содержание азота в экскрементах приводит к ожогам растений и нарушению их питания.

4. Нарушение структуры дерна

Активная деятельность кур разрыхляет и разрушает верхний, дернообразующий слой почвы. Это приводит к оголению корней, их пересыханию и гибели.

5. Уплотнение грунта под насестами

В местах, где куры постоянно ночуют, почва сильно уплотняется, становится практически непроницаемой. Трава там не имеет никаких шансов на восстановление.

Как сохранить газон там, где ходят куры?

Для решения этой проблемы понадобится регулярный уход и некоторые меры по защите травяного покрова: