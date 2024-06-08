Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Путин и ПМЭФ: мнение Запада
Усик сообщил о желании вернуться в первый тяжелый вес
Ольга Любимова заявила, что летом в России ожидаются яркие премьеры фильмов
Russpass обновлен для удобства и новых возможностей путешествий по России
ИИ обучился расшифровывать лай собак
Массаж лица, направленный на лимфодренаж: о чем молчит ваш косметолог
Как избавиться от муравьев и защитить сад от вредителей
Кинологи объяснили, почему собаки едят землю
Дмитрий Тарасов призвал хейтеров не стараться вывести его из себя
Почему трава не растёт там, где ходят куры, и как это исправить?

Что делать, если куры вытаптывают газон

2:16
Садоводство » Советы

Многие садоводы и дачники сталкиваются с проблемой постоянно вытоптанных, проплешин на газоне в местах, где обитают куры. Несмотря на все старания по уходу за травяным покровом, зелёный ковёр на птичьем дворе так и не восстанавливается. В чём же причина и как с ней бороться?

Что делать, если куры вытаптывают газон
Фото: commons.wikimedia.org by Shadowmeld Photography is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

1. Уплотнение почвы
Куриные лапки постоянно утаптывают и переуплотняют верхний слой грунта, что мешает нормальному росту и развитию травы. Плотная почва становится непроницаемой для воды, воздуха и питательных веществ, необходимых растениям.

2. Регулярное выклёвывание 
Куры не только вытаптывают траву, но и выклевывают ее до самого корня. Этот процесс полностью уничтожает растительный покров, не давая ему возможности восстановиться.

3. Загрязнение экскрементами
Постоянные загрязнения участка куриным пометом создают неблагоприятную среду для роста травы. Высокое содержание азота в экскрементах приводит к ожогам растений и нарушению их питания.

4. Нарушение структуры дерна
Активная деятельность кур разрыхляет и разрушает верхний, дернообразующий слой почвы. Это приводит к оголению корней, их пересыханию и гибели.

5. Уплотнение грунта под насестами
В местах, где куры постоянно ночуют, почва сильно уплотняется, становится практически непроницаемой. Трава там не имеет никаких шансов на восстановление.

Как сохранить газон там, где ходят куры?

Для решения этой проблемы понадобится регулярный уход и некоторые меры по защите травяного покрова:

  • мульчирование участка древесной щепой или опилками поможет сохранить структуру грунта и предотвратить его уплотнение;
  • периодическое рыхление и аэрация почвы с внесением питательных добавок восстановит ее плодородие;
  • ограждение наиболее уязвимых зон сеткой или другими барьерами защитит траву от вытаптывания и выклёвывания;
  • посев газонных трав, устойчивых к вытаптыванию, поможет восстановить и укрепить травяной покров.
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Популярное
Екатерина Стриженова поздравила мужа Александра Стриженова с юбилеем: "Ты — моя жизнь"

Телеведущая Екатерина Стриженова адресовала трогательные слова супругу Александру Стриженову в его юбилейный день рождения.

Екатерина Стриженова обратилась к мужу в честь его юбилея
Сразу после полива огурцов сделайте это - иначе ваши растения могут погибнуть
Поливаем огурцы - что нужно не забыть сделать потом? Секрет успешного урожая
В США объяснили планы Франции передать ВСУ истребители Mirage 2000
Готовим универсальный кляр: в нём можно жарить всё, от мяса и рыбы до фруктов
Мясо на шашлык может быть любым, но свежим Дмитрий Плотников Куба пригласила АПЛ "Казань" в гости в ответ на визит АПЛ США без приглашения Любовь Степушова Генералы не всегда были примером для русской армии Сергей Лебедев
Мощные вспышки на Солнце не прекращаются: учёные зафиксировали новую
Певец Владимир Пресняков показал очаровательных рыжеволосых сыновей от Натальи Подольский
В Европе нашли, кто виноват в том, что не удаётся восстановить производство удобрений
В Европе нашли, кто виноват в том, что не удаётся восстановить производство удобрений
Последние материалы
ИИ обучился расшифровывать лай собак
Массаж лица, направленный на лимфодренаж: о чем молчит ваш косметолог
Как избавиться от муравьев и защитить сад от вредителей
Кинологи объяснили, почему собаки едят землю
Дмитрий Тарасов призвал хейтеров не стараться вывести его из себя
Пирог с цветной капустой и брокколи: этот десерт заменит полноценный ужин
Винер: отдаю замуж гимнасток с приданым
Мошенники украли у Владимира Щербакова 150 тысяч рублей
Зонт с ПМЭФ-2024 выставлен на продажу
Россиян предупредили о нашествии клещей-мутантов
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников