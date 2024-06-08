От позеленения грунта в теплице избавиться можно: выполните эти простые шаги

Как избавиться от позеленения грунта в теплице?

1:35 Your browser does not support the audio element. Садоводство Вредители и болезни

Когда в теплице начинает зеленеть грунт, это часто вызвано активным развитием микроскопических водорослей. В этой статье мы расскажем, как справиться с проблемой.

Фото: Pravda.Ru by Эльвира Махмутова

Наличие микроскопических водорослей негативно влияет на рост и развитие культур, снижая качество урожая. Эти организмы забирают из почвы питательные вещества и влагу, нарушая газообмен.

Споры мха или водорослей могут попасть в теплицу через сквозняки при проветривании и при благоприятных условиях быстро размножаться. Чаще всего они появляются у тех, кто поливает грядки водой из ближайшего водоёма, особенно если это пруд или озеро.

Вот какие меры помогут:

Аккуратно снимите слой мха.

Засыпьте грунт обычным песком слоем около 2 см, чтобы прекратить доступ света к водорослям, и полейте землю кипятком.

Оставьте теплицу проветриваться на пару дней.

Тщательно перекопайте землю.

Профилактика позеленения грунта

Часто проветривайте теплицу, чтобы снизить влажность воздуха, особенно весной. Для предотвращения закисления почвы вносите золу и доломитовую муку. Рыхлите землю и мульчируйте её опилками, листьями и хвоёй — под ними водоросли и мох не растут.

Совет: если теплица стоит в низине и грунтовые воды близко, делайте высокие грядки. Они помогут немного осушить грунт и предотвратить развитие водорослей.