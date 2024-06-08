Выбираем правильное время: когда лучше всего косить одуванчики?

Как избавиться от одуванчиков на участке

2:17 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Одуванчики - это прекрасное и полезное растение, которое, к сожалению, многие садоводы считают лишь надоедливым сорняком. Однако если правильно подойти к срокам и технике их скашивания, этот "жёлтый ковер" можно превратить в настоящее украшение газона или цветника. Какое именно время года лучше всего подходит для покоса одуванчиков?

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Весенний период

Наиболее благоприятное время для первого покоса одуванчиков - апрель-май. Именно в этот период растение активно наращивает листовую массу и готовится к цветению. Если скосить его на этой стадии, вы предотвратите образование семян и распространение сорняка по всему участку.

Важно подобрать правильную высоту среза - около 3-5 см от поверхности почвы. Это позволит сохранить точку роста растения и даст ему возможность отрастить новые здоровые листья.

Летний период

После первого скашивания одуванчики отрастают повторно, и в июне-июле наступает период их массового цветения. Если вас не привлекает "желтый ковер", можно провести еще один, более низкий, покос, оставив высоту всего 1-2 см.

Такая процедура не даст растению возможности обсемениться, но при этом сохранит его надземную часть, предотвращая развитие корневой системы. Таким образом, вы постепенно ослабите одуванчики и сведете их количество на газоне к минимуму.

Осенний период

Последний, наиболее важный покос следует провести в сентябре-октябре. В это время одуванчики готовятся к зимовке, интенсивно наращивая корневую систему. Скашивание в этот период окончательно подорвет их силы и жизнеспособность.

После осеннего покоса остатки листьев и цветоносов лучше собрать и утилизировать, чтобы предотвратить возможность отрастания новых розеток.

Соблюдая правильные сроки и технологию скашивания одуванчиков, вы сможете избавиться от этого сорняка на вашем участке, не прибегая к применению ядохимикатов. Главное - регулярно и тщательно проводить эту процедуру!